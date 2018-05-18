Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlük ortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sezon henüz bitmedi ama transfer startı erken verildi... İlk dev kapışma ise iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında yaşandı... Milli yıldız iki kulübü karşı karşıya getirdi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede milli takıma kadar yükselen Emre Akbaba'ya Beşiktaş'ın ilgisi biliniyordu... Fenerbahçe transferde son dakika hamlesini yaptı ve resmi teklifini iletti...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı- Lacivertliler’de 2-3 Haziran’da seçim var. Buna rağmen Aziz Yıldırım ve ekibi, transfer çalışmalarına başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yıldırım, seçilmeleri halinde transferlerin geç kalmaması için düğmeye basılması talimatı verdi. İlk teklif, Aytemiz Alanya’nın yıldızı Emre Akbaba’ya gitti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe, önce 2 milyon Euro (10.4 milyon TL), bunun geri çevrilmesi üzerine de 2.5 milyon Euro (13 milyon TL) önerdi. Sarı-Lacivertlilerin teklifine Alanya’nın vereceği yanıt bekleniyor. (Fanatik)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Leroy Sane tarihe geçti! Manchester City’nin genç yıldızı Leroy Sane, Premier Lig’de 'Sezonun En İyi Çıkış Yapan Futbolcusu' seçildi. Sane'nin harika performansını izlemek için videoya tıklayınız...