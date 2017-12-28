Olay iddia sonrası RvP'den yanıt...

Sorumsuz tavırları, umursamaz hareketleriyle bütün Fenerbahçelilerin'in antipatisini toplayan Robin van Persie için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Fenerbahçelilerin'in antipatisini toplayan Robin van Persie için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Habertürk'te yer alan o iddia: (Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv)
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Bütün takıma hediyelerin verildiği yeni yıl fotoğrafına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde olmasına rağmen katılmayan Hollandalı yıldız, vurdumduymazlığını en üst seviyeye çıkartarak tesiste bir süredir elektronik sigara da içmeye başladı.
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Tecrübesiyle, ismiyle, kariyeriyle, hiç yoksa gençlere örnek olması gereken bir seviyede olan Van Persie'nin bu son hareketi 'Yok artık' dedirtirken, Hollandalı oyuncunun utanmadan, sıkılmadan, çok da fazla saklanma ihtiyacı hissetmeden tesiste sık sık elektronik sigara içmesi herkesi hayrete düşürdü.
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Henüz teknik direktör Aykut Kocaman'a yakalanmayan yıldız oyuncuya nasıl bir yaptırım uygulanacağı merak konusu...
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YA GİDECEK YA KADRO DIŞI
Hollandalı futbolcu, amiyane tabirle tam olarak kendini salarken, ikinci yarıda hiçbir şekilde kadroda düşünülmüyor.
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LA Galaxy ve Feyenoord takımlarının ilgisi olmasına rağmen 'Uçan Hollandalı' için resmi bir girişim henüz gerçekleşmezken devre3 arasında ayrılmasa bile RvP'nin ismi Fenerbahçe'nin 14 yabancı arasına kesinlikle yazılmayacak.
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Tesiste ekeltronik sigara içecek kadar haddini aşan Robin van Persie'nin takımdan ayrılacağı günü herkes dört gözle bekliyor.
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YILLIK 4.9 MİLYON EURO ALIP FUTBOL HARİÇ HER ŞEYİ YAPIYOR
Balık avlamaTavla oynama
Okey partileri
Boğaz turu
At çiftliğine gitme
Boks yapma
Masa tenisi
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Öte yandan Robin Van Persie, tesislerde elektronik sigara içtiği yönündeki haberlere tepki gösterdi! "Yine yalan haber! Sırada ne var? Merakla bekliyorum..."