Fenerbahçe'de transfer operasyonu! 4 yıldız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Geçen sezonu akıllardan silmek isteyen Fenerbahçe yönetimi dört koldan transfere saldırıyor...
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İşte detaylar...
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Schalke ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Yevhen Konoplyanka, Avrupa’nın büyük liglerinden istediği teklifi henüz bulamadı.
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Fenerbahçe ise Ukraynalı 10 numarayı ikna etmek için düğmeye bastı. Roma’nın hem sol bek hem de stoper pozisyonunda oynayabilen oyuncusu Aleksandar Kolarov’la yapılan pazarlıklardan olumlu sonuç alındı. Sırp yıldızla 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı öğrenildi.
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Önümüzdeki sezonun Süper Lig’de şampiyon olacak kadrosunu oluşturmak adına titizlikle çalışan Fenerbahçe’nin kurmayları, teknik direktör Ersun Yanal’ın 10 numara isteğini yerine getirmek adına gaza bastı. Listedeki adaylar arasında yer alan ve kariyerini Almanya’nın Schalke 04 takımında sürdüren Yevhen Konoplyanka için girişimlerin tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.
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Konoplyanka'ya yerinde takip!
Bundesliga ekibiyle sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Konoplyanka’nın normalde ilk tercihinin Avrupa’nın büyük liglerinde oynamak olduğu ancak şu ana kadar kendisini gerçek anlamda tatmin edecek bir teklif almadığı bildirildi.
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Bunun üzerine Kanarya’nın, 29 yaşındaki Ukraynalı oyuncu için güçlü bir şekilde devreye girdiği ve tecrübeli futbolcuyu ikna etmek adına tüm kozlarını oynayacağı ifade edildi. Geçen sezon 25 maçta 3 gol ve 2 asistle oynayan atak orta saha oyuncusu, Schalke’de senelik 2.6 milyon Euro kazanıyor
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TEKLİF GELİR GELMEZ OBRADOVIC'İ ARADI
Bir süredir Fenerbahçe’nin gündeminde olan Aleksandar Kolarov’un transferi konusunda önemli gelişmeler yaşandı.
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Kariyerini İtalya’da Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma’da sürdüren Kolarov’un kardeşi Nikola, önceki gün Fenerbahçe’nin, Efes’le oynadığı 3. maçı tribünden takip etti. Sarı-Lacivertliler’in Başkanı Ali Koç’la bir görüşme yaptığı öğrenilen Nikola’nın, kardeşinin transferi konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.
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Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolarov’la 2+1 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi.
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Fonseca da izin verdi
Tarafların birkaç konuda yaşanan pürüzleri de halletikten sonra mutlu sona ulaşmaları bekleniyor. İtalyan devinin yeni hocası Paulo Fonseca’nın da, 33 yaşındaki sol bekin takımdan ayrılmasına izin verdiği gelen haberler arasında yer alıyor. Sol bek pozisyonunun yanı sıra stoper de oynayabilen Sırp yıldıza, yaklaşık 2.5 milyon Euro senelik ücret verileceği konuşuluyor.
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FENER'E SÜPER GOLCÜ
Takıma kulübün mali dengesini bozmadan sağlambir forvet almak isteyen Sarı-Lacivertliler’in gündeminde Fulham'dan Mitrovic ile Atletico'dan Kalinic yer alıyor. Kanarya, bu isimlerden en az birini kiralık almayı planlıyor.
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Geçen sezon forvet hattında büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, İslam Slimani, Frey ve Roberto Soldado’dan tam olarak istediği verimi alamamıştı. Slimani ve Frey yokları oynarken, sezonun ikinci yarısında kıpırdanan Soldado ise takımdan ayrıldı.
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Mutlaka takıma katkı sağlayacak bir golcü isteyen Sarı- Lacivertliler, iki yıldız için görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Kanarya’nın istediği oyunculardan biri geçen sezon İngiltere Premier Lig’de küme düşen Fulham’ın forveti Aleksandar Mitrovic, diğeri de İspanyol ekibi Atletico Madrid’den Hırvat Nikola Kalinic. 24 yaşındaki Mitrovic’in, İngilizler’le sözleşmesi 2023’te bitecek ve geçen sezon ligde 37 maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı.
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Muhabirin, "Kamara penaltıyı kaçırdığında aklınızdan geçenler neydi" sorusuna ise Ranieri, "Onu öldürmek istedim. Bu normal çünkü böyle bir şey olamaz. Geçen sefer (Manchester United maçında) penaltıyı kullandı; çünkü Mitrovic yoktu" karşılığını verdi.
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İngiltere Premier Lig'de Leicester City önerliğinde şampiyonluk elde eden teknik direktör Claudio Ranieri, Fulham'da pek mutlu gözükmüyor.
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Alternatifler de var
Geride bıraktığımız sezonda Atletico’da 24 karşılaşmada 4 gol atan ve 1 asistle oynayan 31 yaşındaki Kalinic’in kontratı ise 2021’de sona eriyor. Sarı-Lacivertliler, bu oyunculardan en az birini şartların da kulübün mali durumuna uyması durumunda kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Diğer alternatif isimler için temasların sürdüğü ifade ediliyor.
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Nikola Kalinic geçen sezonu La Liga'da Atletico Madrid'de 4 golle tamamlamıştı...