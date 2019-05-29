Fenerbahçe'de transfer harekatı! İşte 2020 model F.Bahçe...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe'de transfer harekatı! İşte 2020 model F.Bahçe...
Geçtiğimiz sezonu kötü geçiren Fenerbahçe, aldığı galibiyetlerle ligi 6. sırada bitirmeyi başardı. Ligin bitimiyle çalışmalara ara vermeden başlayan sarı lacivertli ekip sil baştan bir kadro yapılandırmasının içine girmek üzere...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/22
Fenerbahçe son dakika transfer haberiyle taraftarlarını mutlu etti. Çıkan Edin Dzeko haberleri sonrası menajeri Mirsad Türkcan, "Şun böyle bir şey yok" açıklamasını yaptı. Yapılan açıklama sonrası sarı lacivertlilerin transfer listesi basına sızdı. İşte Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu.
2/22
Ali Koç'un başkanlığında ilk sezonuna çıkan Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonunu geçirdi. Oynadığı futbol ile eleştiri oklarını üzerine çeken sarı lacivertliler son haftalarda aldığı galibiyetlerle Süper Lig'i 6. sırada bitirdi.
3/22
Bir sezon daha Avrupa'dan uzak kalan Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı hatalar lig boyunca karşılarına çıkmıştı. Bu kez aynı hataları yapmak istemeyen sarı lacivertli yönetim transfer çalışmalarında Yanal'ın da fikrini aldı. Ersun Yanal ile görüşen yönetim ekibi transfer listesini oluşturdu.
4/22
Kalecisinden orta sahasına, hücum oyuncularından golcülerine kadar sıkıntılı bir yılı geride bırakan Fenerbahçe, isime değil kaliteye bakmaya karar verdi. Ayew ve Slimani gibi isimlerin değil gol atmak isabetli şut atmakta zorlandığı sezonun ardından adeta yönetimin aklı başına geldi..
5/22
Sadece hücum hattına 1 ya da 2 tanınmış isim araya Fenerbahçe, listeyi hazırladı. Kesinlikle bir kaleci ve golcü alınmasını isteyen Ersun Yanal, önerilerini yönetime iletti.
6/22
Soldado'nun takımda kalması beklenirken, Fenerbahçe Frey ve Ayew ile sözleşme yenilemeyecek.
7/22
Bursaspor'dan transfer edilen Harun'un istenilen düzeye çıkamaması, Volkan Demirel'in ise son haftalarda iyi olmasına rağmen sezon başındaki formsuzluğu gözleri bir kez daha kaleci transferine çevirtti. Kameni'nin gitmemesi de Fenerbahçe için can sıkan bir başka konu.
8/22
İşte Fenerbahçe'nin basına sızan 2020 kadrosu:
9/22
Mert Günok
10/22
Adriano
11/22
Daniel Schwaab
12/22
Dylan Bronn
13/22
Nazım Sangare
14/22
Azubuike
15/22
Emre Belözoğlu
16/22
İrfan Can Kahveci .
17/22
Brahimi
18/22
Visca
19/22
Muriqi
20/22
Balotelli
21/22
Mario Balotelli Fransa Ligue 1'de sezonu 8 golle tamamladı...