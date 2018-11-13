Fenerbahçe'de transfer harekatı! Ali Koç...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı lacivertli ekipte yöneticiler Avrupa'da fiyatların yüksek olması nedeniyle rotayı Güney Amerika'ya çevirdi.
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Transfer listesine alınan isimlerse neredeyse netleşti. Listede şu an 3 isim bulunuyor.
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Son yılların en hareketli yaz transfer dönemlerinden birisini geçiren Fenerbahçe şimdi de Ocak ayına hazırlanıyor.
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Sarı-Lacivertliler devre arasında ilk olarak stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor.
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JAILSON FAKTÖRÜ!
Alınan bilgilere göre yöneticiler ve sportif direktör Damien Comolli hem Avrupa'da fiyatların çok yüksek olması hem de Jailson'un performansından memnun kalınması nedeniyle rotayı Brezilya'ya çevirmiş durumda.
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SÜREKLI TAKİPTELER
Fenerbahçe'nin listesinde üç ismin ön plana çıktığı öğrenildi. İşte sarı lacivertliler'in hedefindeki üç isim:
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Santos / Gustavo Henrique
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Atletico Mineiro / Gabriel Costa
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America MG'den Messias
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Sportif direktör Damien Comolli'nin bu üç futbolcu hakkında sürekli bilgiler aldığı ve gelen raporların incelendiği ifade ediliyor.
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Fenerbahçe yönetiminin stoper dışında orta sahaya da takviye yapmayı düşündüğü ancak bu bölge için isimlerin henüz netleşmediği ifade ediliyor.
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RIEDEWALD'E AJAX KANCASI
Öte yandan, ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Crystal Palace'ın stoperi Jairo Riedewald ülkesi Hollanda'ya döneceği öne sürüldü. Genç yıldızın eski takıım Ajax'la görüştüğü belirtildi.
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"İsmail Köybaşı'nın ıslıklanmasına üzüldüm"
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, 2-0'lık Alanyaspor maçı sonrası konuştu. Koeman, oynanan futboldan memnun olduğunu söylerken, "Fenerbahçe hala zor bir süreçten geçiyor" şeklinde konuşmuştu.