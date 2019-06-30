Fenerbahçe'de transfer bombaları peş peşe!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Max Kruse'yi kadrosuna katarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe önümüzdeki dönemde flaş duyurular yapabilir.
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İşte detaylar...
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FENERBAHÇE'DE HEDEF LUİZ GUSTAVO
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli yoğun mesai harcıyor. Kanarya, ön libero mevki için iki tane kaliteli futbolcuyu takıma kazandırmak istiyor.
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Bunun için Fransa'ya giden Comolli'nin hedefindeki ismin Marsilya'nın Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo olduğu ifade edildi. Fransız futbol adamının, 31 yaşındaki orta saha için görüşmelerde bulunacağı dile getiriliyor.
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Brezilyalı yıldız geçen sezon Marsilya formasıyla Ligue 1'de 30 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti. Brezilya Milli Takımı formasını da 40 kez terleten deneyimli oyuncunun Brezilya formasıyla 2 golü var. Benfica'lı Fejsa ile her konuda anlaşan sarı-lacivertlilerin bu nedenle Sırp oyuncuyu beklettiği ifade edildi.
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MAHMUT TEKDEMİR'İN ELİ KULAĞINDA
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin, yerliden yana tercihi Mahmut Tekdemir... Sarı-lacivertil takımın, 31 yaşındaki futbolcuyla el sıkıştığı, Başakşehir kulübüyle anlaşmanın da çok yakın olduğu bildirildi.
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Başakşehir'le 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mahmut'un, F.Bahçe'de forma giymek istediğini Başkan Göksel Gümüşdağ'a ilettiği ve bonservisinde kolaylık talep ettiği belirtildi. İki kulüp başkanı önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.
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GARRY SAYIMDA!
Kruse'yi bitiren F.Bahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'i de renklerine bağlamak üzere.
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Sarı lacivertli yöneticilerin, 28 yaşındaki kanat oyuncu için Al İttihad'a kiralama teklifinde bulunduğu ifade ediliyor. Arap ekibinin bu teklife 'evet' dediği, Rodrigues'le yapılan görüşmede pazarlıkların sürdüğü bildirildi.
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Yeşil Burun Adalı futbolcu, geçen sezon Al İttihad takımınıda 9 maç oynadı, 1 gol attı. Cimbom, Garry Rodrigues'i iki sezon önce devre arasında 10 milyon 250 bin dolara satmıştı.
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MEHMET TOPAL BAŞAKŞEHİR'E...
Kanarya'nın bu transferi bitirmeye hayli istekli olduğu kaydedildi. Fenerbahçe, Başakşehir'den İrfan Can ile de ilgileniyor. Ancak Başakşehir'in yüksek bonservis istemesi nedeniyle transfer zora girdi.
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5 milyon Euro bonservis önerisi reddedilen Fenerbahçe, satış yapması durumunda bu transferde yeniden devreye girebilir. İrfan Can transferinin 7 milyon Euro civarında bir bonservisle gerçekleşebileceği belirtiliyor. Bu arada takımdan ayrılan Mehmet Topal'ın da Başakşehir yolunda olduğu belirtildi.