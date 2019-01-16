Fenerbahçe'de Tolgay şoku! Orman'ın yanıtı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Serdar Aziz ile birlikte Tolgay Arslan’ın Sarı-Lacivertli kulübe gelmek istediklerini açıklamıştı.
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Bu gelişmenin ardından gözler Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki Tolgay pazarlığına çevrilmişti.
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Görüşmeleri Siyah-Beyazlı ekibin ikinci başkanı Serdar Adalı ile Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy yürütüyordu. Tolgay için Beşiktaş’a gelen ilk teklif, Kartal’ın talip olduğu sağ bek Şener artı 2 milyon Euro’ydu.
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Bu öneri kabul görmeyince Kanarya ikinci hamlesini yapıp Şener, Valbuena artı 1 milyon Euro teklif etmişti.
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Fenerbahçe’ye bildirildi
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adalı ile yaptığı görüşmede gelişmeleri masaya yatırdı. Fenerbahçe’nin son önerisini de kabul etmeyen Orman’ın, “Eğer Tolgay’ı almak istiyorlar ise Şener artı 4 milyon Euro verirler.
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Takas işlerine gelmeyecekse 6 milyon Euro nakit parayı gözden çıkaracaklar. Tolgay çok üst düzey ve piyasası olan bir oyuncumuz. 2022 yılına kadar de sözleşmemiz var. Şartlarımız yerine gelmezse takım ile ay sonundan itibaren devam eder” dedi.
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Başkan ile yaptığı görüşmenin ardından Serdar Adalı durumu Semih Özsoy ile paylaştı, ayrıca Tolgay’a da bilgi verildi.
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James Harden durmak bilmiyor!
NBA'de Houston Rockets'ın Memphis Grizzlies'ı 112-94 yendiği maçta, Harden rakip potaya tam 57 sayı bıraktı.