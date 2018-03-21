Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'de tarihi konuşma! Kocaman ve Volkan Demirel...
F.Bahçe, Teleset Mobilya Akhisar’a 3-2 yenilince oyunculara sert tepki veren yönetici Önder Fırat ile locada tartışan Volkan Demirel’e Aykut Kocaman’ın desteklediği ortaya çıktı. Kocaman, takımı koruyan Volkan’a “Seni bir daha düşünmüyordum ama takıma sahip çıktığın için sezon sonuna kadar kale artık senin” dedi.
Foto: Hürriyet Arşiv
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Foto: Hürriyet Arşiv
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KADIKÖY’de 4 Mart’ta oynanan Spor Toto Süper Lig maçında Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisar’a 3-2 kaybettiğinde Ülker Stadyumu’ndaki bir locada da ilginç bir tartışma yaşanıyordu. Fenerbahçe yöneticisi Önder Fırat, Beşiktaş derbisinden sonra bir yenilgi daha alınınca sahadaki sarı lacivertli oyunculara sert tepkiler gösterdi.
Foto: Hürriyet Arşiv
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Aynı locada bulunan kaptan Volkan Demirel ise Önder Fırat’a “Bu oyuncular bu tepkileri hak etmiyor” diyerek, karşı çıktı. Yönetici Fırat ile kaleci Volkan Demirel arasında locada yaşanan bu olay, başkan Aziz Yıldırım’a kadar yansıdı. Başkan Ylıdırım, yaşanan bu tartışma nedeniyle Volkan Demirel ile bir görüşme yaptı. Ancak tecrübeli eldiven, ortaya koyduğu tavırdan taviz vermedi.
Foto: Hürriyet Arşiv
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BEŞİKTAŞ ile 1 Mart’ta Vodafone Park’ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Volkan Demirel, teknik direktör Aykut Kocaman’ın sahaya kadar girip uyardığı halde gerilimden uzak durmamış ve sarı kart görmüştü. Volkan Demirel, daha sonra hakemle de diyaloğa girince ikinci sıra kartı görüp mücadelenin 76. dakikasında oyundan atılmıştı.
Foto: Hürriyet Arşiv
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2-2 biten derbinin sonunda Kocaman, medya önünde Volkan Demirel’i açık bir şekilde eleştirmişti. Derbi sonrası medyaya yansıyan haberlerde ayrıca Volkan Demirel ile sezon sonu yolların ayrılacağı dahi yazılmıştı. Diğer yandan Volkan Demirel’e kızan Aykut Kocaman, onu cezası tamamlandıktan sonra da oynatmayı düşünmüyor ve kaleyi Kameni’ye teslim etmeyi planlıyordu.
Foto: Hürriyet Arşiv
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Ancak Kocaman, Volkan Demirel’in Akhisar maçında takıma sahip çıkması nedeniyle tavrını değiştirdi. Kocaman, Volkan ile yaptığı özel görüşmede, “Yenilgiye ve oynamamana rağmen takıma sahip çıkman ve koruman gerçekten çok önemli. Seni oynatmayı düşünmüyordum. Ancak sezon sonuna kadar Fenerbahçe kalesi artık senin” diyerek, adeta garanti verdi.
Foto: Hürriyet Arşiv
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Kocaman dediğini yaptı ve Evkur Yeni Malatyaspor ve G.Saray derbisinde kaleyi Demirel’e verdi O da her iki maçta gösterdiği performansla öne çıktı. Özellikle derbide son dakikada Tolga Ciğerci’ye gol izni vermeyerek, 19 yıllık namağlup serinin devamını sağladı..