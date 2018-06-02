Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'de tarihi kongreden kareler! 'Gelip darp edin bari...'
Fenerbahçe yarın yapılacak başkanlık seçimi öncesinde yapılan kongrede konuşmacılar kürsüye çıktığında gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe Kulübü Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç stada giriş yaptıklarında büyük bir destekle karşılaştılar.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT ve Ajanslar
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT ve Ajanslar
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Fenerbahçe yarın yapılacak başkanlık seçimi öncesinde yapılan kongrede konuşmacılar kürsüye çıktığında gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe Kulübü Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç stada giriş yaptıklarında büyük bir destekle karşılaştılar.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT ve Ajanslar
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Stadı’nda yapılan seçimli genel kurula giriş yaptığında tribünlerden tezahüratlarla yönetim kurulu kürsüsüne ilerleyen Yıldırım, stadın yanında bulunan okulda sınav yapılmasından dolayı tribünlere sessiz olmasını rica etti.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT ve Ajanslar
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Fenerbahçe'de diğer başkan adayı Ali Koç da stada giriş yaptığında büyük bir tezahürat ve destekle karşılandı.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT ve Ajanslar
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Konuşmacılardan Suat Müftüoğlu ve Haluk Burcuoğlu'nun peş peşe yaptığı konuşmalar, önce Aziz Yıldırım destekçilerini, ardından da Ali Koç destekçilerini sinirlendirdi. Başkan Adayı Ali Koç ise üyeleri sakinleştirdi.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT ve Ajanslar
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İlk konuşmacı olarak kürsüye gelen Suat Müftüoğlu, konuşması sırasında tribünde bulunan üyeler tarafından tepki gördü. Müftüoğlu, Ali Koç'u destekleyen konuşmasını yaparken, Aziz Yıldırım cephesinden yuhalama geldi. Daha sonra Müftüoğlu, gelen tepkiler üzerine konuşma hakkı süresi dolmamasına rağmen kürsüden indi.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT ve Ajanslar
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Fenerbahçe Kongresi'nde yapılan konuşmalar üyelerin tepkilerine neden oldu. Suat Müftüoğlu, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun okuduğu faaliyet raporunu eleştirerek, "Sanki faaliyet raporu değil, seçim konuşması" ifadelerini kullandı. Müftüoğlu'nun yönetimi eleştirmesinin ardından tribünlerde bulunan üyeler arasında tartışma çıktı ancak yaşanan gerginlik çok büyümeden yatıştırıldı.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT ve Ajanslar
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Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, çıkan konuşmacılara sürekli müdahale edilmesi sonrasında tribünde olan Fenerbahçe Kongre üyelerine "Burası tribün değil, genel kurul. Oldu olacak gelin, konuşmacıları darp edin. Yeter artık, susun. Yan okulda sınav var. Öğrencilerin velileri bizleri protesto etmeye başlamışlar. Lütfen sınav bitene kadar sessiz olalım" dedi.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT ve Ajanslar
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Suat Müftüoğlu'nun ardından konuşmak için sahneye gelen Haluk Burcuoğlu da, "Kendi futbolcuna küfür eden güruh" açıklamasında bulununca, bu kez Ali Koç'a destek verenler sinirlerine hakim olamadı ve Burcuoğlu'nu yuhaladı. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, tarafları sakinleştirmeye çalışsa da bu pek mümkün olmadı. Sınav bittikten sonra Vefa Küçük'ün yaptığı açıklama ise büyük alkış aldı.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT ve Ajanslar
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Tribünde bulunan Başkan Adayı Ali Koç da, gerginleşen tribüne gelerek sakin olmalarını istedi.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT ve Ajanslar
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O anlarda yaşanan protestoları ve Ali Koç'un tribünleri sakinleştirme görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT ve Ajanslar
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Stadı’nda bu tezahüratlarla karşılandı. İzlemek için videoya tıklayınız...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT ve Ajanslar
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Ali Koç'un stada giriş yaptığında yapılan tezahüratlı karşılamayı izlemek için videoya tıklayınız...