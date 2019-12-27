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Basketbol
Haber Giriş: 27 Aralık 2019 - 15:51, /

Fenerbahçe'de tarihi gün! Her şey değişecek...

Euroleague’de bu sezon beklentinin çok altında kalan ve her maça, Play-Off yolunu açacak galibiyet serisini yakalamak için çıkan Fenerbahçe Beko, bir türlü bu reaksiyonu gösteremedi.

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Sarı-Lacivertliler’in geçen hafta, son sıradaki Rus ekibi Zenit’e evinde kaybetmesi, bardağı taşıran son damla oldu, tribünlerde bile ‘Obradovic ayrılıyor mu’ sesleri yükselmeye başladı.

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Durum da böyle olunca; Başkan Ali Koç ve yönetim, geçen hafta Obradovic ile menajer Maurizio Gherardini’yle bir toplantı düzenledi. Toplantının ardında da Sırp coach toplantının iyi geçtiğini açıklayarak güven verdi.

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Fenerbahçe'de yönetim, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sözleşmesini uzatmak için kolları sıvadı. Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla eleştirilerin hedefinde olan Obradovic'e taraftarların verdiği destek amacına ulaştı.

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Fenerbahçe'de yönetim, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sözleşmesini uzatmak için kolları sıvadı. Sırp başantrenörün istifa edeceği söylentilerinin ardından hem sosyal medyada, hem de salonda "Obradovic'e yeni sözleşme" akımını başlatan sarı-lacivertli taraftarlara Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yeşil ışık yaktı.

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Birsel Vardarlı Demirmen'in jübile törenine katılan Ali Koç, "Sözleşme yolda" dedi. Obradovic ise "Ali Koç ve Semih Özsoy'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

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Yaşanan bu süreç sonrası, Fenerbahçe Beko için Euroleague’de adeta yeni bir sayfa açılmış oldu.

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İlk yarının bitimine 2 maç kala, sıralamada en iyi yere gelmek isteyen Sarı- Lacivertliler bu yöndeki ilk adımı bugün Ülker Etkinlik Spor Salonu’nda Valencia karşısında atacak. Kanarya üç maçlık mağlubiyet serisini sonlandırıp, iç sahada kaybetmemek adına sahaya çıkacak.

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15 maçta 5 galibiyet alabilen Fenerbahçe 15. sırada bulunurken, Valencia ise 6 galibiyetle 11. sırada yer alıyor. İspanyol takımı deplasmanlarda oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. (Fanatik)

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