Haber Giriş: 27 Aralık 2019 - 15:51,
Fenerbahçe'de tarihi gün! Her şey değişecek...
Euroleague’de bu sezon beklentinin çok altında kalan ve her maça, Play-Off yolunu açacak galibiyet serisini yakalamak için çıkan Fenerbahçe Beko, bir türlü bu reaksiyonu gösteremedi.
Sarı-Lacivertliler’in geçen hafta, son sıradaki Rus ekibi Zenit’e evinde kaybetmesi, bardağı taşıran son damla oldu, tribünlerde bile ‘Obradovic ayrılıyor mu’ sesleri yükselmeye başladı.
Fenerbahçe'de yönetim, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sözleşmesini uzatmak için kolları sıvadı. Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla eleştirilerin hedefinde olan Obradovic'e taraftarların verdiği destek amacına ulaştı.
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