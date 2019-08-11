Fenerbahçe'de taraftar isyan etti! Ersun Yanal'a tepki...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe'de taraftar isyan etti! Ersun Yanal'a tepki...
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, oynadığı son özel maçta da kaybedince Teknik Direktör Ersun Yanal'a tepkiler yükseldi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaştı.
2
4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 20 bine yakın taraftar izledi.
3
Her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmada yeni transferlere şans verdi. Karşılaşmaya ev sahibi Demir Grup Sivasspor; Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Mustapha Yatabare ilk 11'i ile çıktı.
4
Fenerbahçe ise müsabakaya Altay Bayındır, Okan Bayındır, Murat Sağlam, Ozan Tufan, Jailson, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Moses, Vedat Muriqi ilk 11'i ile başladı.
5
Demir Grup Sivasspor'un geleneksel olarak her yıl organize ettiği ve bu yıl 21’incisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
6
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 8 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden, 2'sinde berabere kalıp 2 kez kazanabilen Fenerbahçe'de taraftarların tepkisi vardı.
7
Topuk Yaylası Tesislerinde başlayan yeni sezon hazırlıkları, Boluspor ve Bursaspor maçlarıyla sona ermiş, sarı lacivertli ekip, 2 karşılaşmadan da 2-0'lık skorlarla galip ayrılmıştı.
8
Daha sonra kamp için Avusturya'ya giden Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekipleriyle karşılaşmış, Wolfsburg ile 1-1 berabere kalırken, iyi bir oyun ortaya koyduğu maçta Hertha Berlin'e 2-1 mağlup olmuştu.
9
Allianz Arena'da düzenlenen Audi Cup turnuvasına katılan sarı lacivertliler, çok etkisiz bir görüntü sergilediği turnuvada Bayern'e 6-1 kaybetmiş, üçüncülük maçında Real Madrid'e ise 5-3 yenilmişti.
10
Savunma zaaflarının had safhaya çıktığı Fenerbahçe'de, hücum hattı ise kısmen geçer not alırken, haftalar sonra taraftarı önüne çıkan sarı lacivertliler, Cagliari ile 2-2 berabere kalmıştı.
11
Son olarak Sivasspor ile Cumhuriyet Kupası için mücadele eden Fenerbahçe, sahadan yine yenik ayrılırken, taraftarlar sosyal medyada yönetim ve teknik heyete büyük tepki gösterdi.