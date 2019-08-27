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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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27 Ağustos 2019 - 19:44,

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ve süper gelir!

Transfer döneminde yaptığı transferler ve yenilenen yüzüyle taraftarının karşısına çıkan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşandı.

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Lige 2'de 2 yaparak fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler transfer takviyelerini de sürdürüyor...

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Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu sonrası temaslarını aralıksız sürdüren sportif direktör Damien Comolli işi bitiriyor.

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Ancak yeni transfer sonrası bir de ayrılık var. İşte transferle ayrılığın detayları ve başarılı yıldızın ayrıldıktan sonraki yeni takımı...

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Marsilya'dan Gustavo'yu takıma kazandırmak için saat sayan Fenerbahçe, sol bek ve forvet transferini de bitirerek ideal kadroya ulaşacak.

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Futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, artık Marsilya ile yapılacak son görüşmeyi bekliyor.

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Bunun için Fransa'ya çıkarma yapan sarı-lacivertlilerin bu transfere kısa sürede resmiyet kazandıracağı kaydedildi.

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Gustavo transferinin resmiyet kazanmasının ardından Fenerbahçe, sol bek ve forvet transferini gerçekleştirecek.

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Bunun için kiralık ya da bonservisi elinde isimlerle temas kuruldu.

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Ayrıca sarı lacivertliler de Miha Zajc'ın satılması gündeme geldi.

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Sloven futbolcuyu isteyen kulüpler bulunması da kulübü umutlandırdı.

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İlk 11'de oynama şansı düşük olan Zajc, bu nedenle teklifleri değerlendirmek istiyor...

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8 milyon euro civarı bir teklifle ayrılması beklenen Zajc'ın yeni adresi ise Rus temsilcisi Krasnodar olma ihtimali yüksek.

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Futbolcu satılırsa alınacak sol bek ve forvetin kalitesi de artacak.

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