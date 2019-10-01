Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Herkes Ekici ve Zajc'ı beklerken...
Süper Lig'in ilk 6 haftasında Trabzonspor ve Galatasaray maçları da dahil olmak üzere zorlu bir periyodu geride bırakan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
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Yaz transfer dönemine ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte damga vuran Kanarya, ara transfer dönemi ve sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
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Teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde herkes Mehmet Ekici ve Miha Zajc'ın ayrılığını beklerken, sürpriz bir ismin takımdan gönderileceği iddia edildi.
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Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ilk maçta Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ettikten sonra 2. haftada Medipol Başakşehir'i son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yenerek yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini verdi.
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3. haftada zorlu mücadelede sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalanKanarya, 4. haftada ise kural hatası iddialarının damga vurduğu maçtan Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup ayrıldı.
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5. haftada Kadıköy'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 6. haftada ise Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalsa da sarı-kırmızılı ekibe nazaran daha etkili bir futbol oynanması teknik heyeti memnun etti.
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Ligin 7. haftasında Ülker Stadı'nda Antalyaspor'u ağırlayacak olan Kanarya'da bir yandan ara transfer dönemi ve sezon sonu çalışmaları için düğmeye basıldı.
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İki dönemde de birkaç isimle yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de herkes Mehmet Ekici ve Miha Zajc'ın takımdan gönderilmesini beklerken, sürpriz bir ismin ayrılığı gündeme geldi.
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SERDAR AZİZ YOLCU
Sarı-lacivertlilerin, Zanka ve Rami transferlerinin ardından forma şansı bulamayan milli stoperi Serdar Aziz ile yollarını ayıracağı iddia edildi.
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Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Galatasaray'dan transfer edilen tecrübeli futbolcu, sezonun ikinci yarısında düzenli olarak forma giydikten sonra yeni sezonda yapılan stoper takviyelerinin ardından forma şansı bulamadı.
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Yeni transfer Rami'ye sadece Ankaragücü maçının ilk 45 dakikasında görev veren Ersun Yanal'ın bu bölgede Serdar'ın yerine orta saha oyuncusu olan Jailson'a şans vermesi, Yanal'ın 29 yaşındaki stoperi kadroda düşünmediği yorumlarına yol açtı.
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Sarı-lacivertlilerin Serdar Aziz için devre arası transfer dönemi ve sezon sonu için gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
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YENİ SEZONDA MAÇA ÇIKMADI
Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olan milli stoper, 2018/2019 sezonunda sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 maçta 1 gol kaydetti. Serdar, yeni sezonda Fenerbahçe ile resmi maça çıkmadı.
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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.
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Sarı-lacivertliler, Serdar Aziz ile birlikte devre arası ve sezon sonunda birkaç futbolcuyla daha yollarını ayırmayı planlıyor. İşte o isimler...