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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06 Temmuz 2019 - 12:53,

Fenerbahçe'de son dakika! Volkan Demirel...

Transferde son dakika gelişmesi...

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Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor.

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Sarı lacivertliler Ankaragücü’nün genç kalecisi Altay Bayındır’la anlaşma sağladı.

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Hatta Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Altay için en iyi teklifi sarı lacivertlilerin yaptığını belirterek  "Altay Bayındır'ın transferi için Fenerbahçe ile 1.5 Milyon Euro'ya anlaşmaya vardık. Fenerbahçe, Altay ile de anlaşırsa transfer sonuçlanacak" dedi.

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Fenerbahçe’nin ilgilendiği bir diğer kaleci ise Livakovic…

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Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'in kalesini koruyan Dominik Livakovic'in transferi için harekete geçtiğini yazdı.

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Mevcut kadrodaki kaleciler ise; Harun Tekin, Berke Özer, Abdullah Yiğiter ve Oytun Özdoğan…

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Kontratı 1 yıl uzatılan Erten Ersu’yu da listeye ekleyebiliriz.

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1 yıl daha sözleşmesi bulunan Carlos Kameni’nin de mevcut kadroda olduğu düşünüldüğünde kaleci rotasyonunun fazlalaşması ve arayışların olması ‘Volkan Demirel ile Fenerbahçe’nin bağları kopuyor mu?’ sorusunu akılllara getirdi.

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Öyle ki kullanılabilir 6 kalecisi olan Fenerbahçe için Altay ve Livakovic’in de isimleri geçiyor.

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Sözleşmesi sona eren ve şu ana dek iletişime geçilmeyen Volkan Demirel, Topuk Yaylası'ndaki kampa dahil edilmedi.

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Tecrübeli file bekçisi, sezon sonuna doğru verdiği röportajda ‘Fenerbahçe forması ile 4. yıldızı takmak istiyorum’ demişti.

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Sportif Direktör Damien Comolli'nin de Volkan Demirel konusunda pozitif tutum sergilemediği öğrenildi.

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