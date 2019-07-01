Fenerbahçe'de son dakika! Bugün...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşandı...
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Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, bugün son hamlesini yapıyor.
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Kruse transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, bir transferi daha resmen daha açıklayabilir
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Fenerbahçe Vedat Muriç için Rizespor’a 2.5 milyon Euro’nun yanında, geçen sezon Altınordu’dan alınan kaleci Berke ve Barış’ı önermişti.
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Başkanlar düzeyinde devam eden görüşmelerde Ali Koç, bugün Rizespor’un patronu Hasan Kartal’la bir araya gelerek konuya netlik kazandıracak.
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Vedat Muriç, iki gün önce Başkan Hasan Kartal’la yaptığı görüşmenin ardından kararını 2 güne kadar vereceğini açıklamıştı.
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HAYIRLISI OLSUN
Kosovalı forvet, “İki taraf için de hayırlısı olsun. Kendi adıma en doğru kararı vermeye çalışacağım” diye konuştu.
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Vedat Muriç'in ilginç öyküsü...
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Geride kalan sezonu 17 gol, 7 asistle tamamlayan ve 5 golü VAR kararıyla iptal edilen Vedat, Rizespor’a Gençlerbirliği’nden 600 bin Euro bonservis ödenerek gelmişti.
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Daha önce yaptığı açıklamalarda, “Hedefim Şampiyonlar Ligi’nde oynamak” diyen Muriç transferinde beklenen gelişme olmazsa, Kanarya ısrarcı davranmayacak.
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Galatasaray yönetiminin futbolcunun bonservis fiyatını 3 milyon Euro’dan 3.5 milyona yükseltmesi, Fenerbahçe’nin önündeki en büyük engel.
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KARTAL GİTMESİNİ İSTEMİYOR
Rizespor'un hocası Kartal mevcut golcüsü için, "Yurt içi ve yurt dışından teklifler var. Biz ilk etapta gitmesini istemiyoruz. Gönüllü kalmasını istiyoruz. İkinci yarı gelen birçok oyuncu başarılı oldu. Mukaveleleri bitti. Aşı tuttu. Okan hoca ve taraftarlarımız ile takım ligde çok başarılı oldu. Birçok kulüp bu oyuncuların peşine düştü. Bu oyuncuların transferi ortada gidiyor. Hedeflerimize giderken bu oyuncuları aramızda tutmak istiyoruz. Getiremezsek yerlerini dolduracak oyuncularımız listemizde var." ifadelerini kullanmıştı.