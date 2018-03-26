Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'de sigara ve torpil! İçler acısı hal...
Fenerbahçe genç oyuncu ağırlıklı kadrosuyla Bolu’dan 6 gol yedikten sonra gözler altyapıya çevrildi. Yıllardır A takımda düzenli olarak oynayabilen bir futbolcu bile yetiştiremeyen Sarı-Lacivertliler’in altyapısındaki durum tam olarak içler acısı halde.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe genç oyuncu ağırlıklı kadrosuyla Bolu’dan 6 gol yedikten sonra gözler altyapıya çevrildi. Yıllardır A takımda düzenli olarak oynayabilen bir futbolcu bile yetiştiremeyen Sarı-Lacivertliler’in altyapısındaki durum tam olarak içler acısı halde.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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SİGARA 15 YAŞA DÜŞTÜ
Fenerbahçe Altyapısı’nın ne kadar kötü halde olduğunu gösteren en önemli konu sigara konusu.Daha önce Topuk Yaylası Tesisleri’nde kampta sigara içerken sosyal medya paylaşımı yapan gençler büyük gündem yaratmıştı fakat durum altyapıda çok normal.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Sigara içme yaşının 15’e düştüğü Dereağzı’nda U-21 takımında sigara içmeyen oyuncu sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Konu nargile içmeye geldiğinde ise durum daha vahim bir hal alıyor.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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TORPİL - KAYIRMA
Fenerbahçe Altyapısı’nda yıl 2017 olmasına rağmen hala torpil ve kayırma işleri son sürat devam ediyor. Özellikle U-17’den U-19’a ve U-19’dan U-21’e geçişte çok ciddi kayırma ve engellemeler dönerken bu yüzden birçok yetenekli futbolcunun önü kapanıyor, iyi seviyede olmayan futbolcular daha iyi seviyeye geliyor.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Kadro seçimlerine dahil torpil ve kayırma etki ederken, menajerler de Samandıra’da cirit atıyor. Bu dosya başlı başına bir inceleme alanı oluştururken bu durumu bilen küçük futbolcuları da negatif etkiliyor.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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EĞİTİM ZAYIF, ÖZEL EĞİTİM YOK
Altyapıda oynayan futbolcuların aldığı temel futbol eğitimi ve minik futbolcuların hayat eğitimleri oldukça zayıf seviyede. Bu durum da futbolcuların düzende kaybolup gitmelerine engel olacak karakterler yetiştirilmesinin önüne geçiyor.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Futbolcular Fenerbahçe Altyapısı’nda olmayı dahi kendileri için yeterli görürken A takıma yükselen gençler dahil hiçbiri özel çalışmalar yapmıyor. Bu olgunluğun öğretilmediği futbolcular ne eksik yönlerini geliştiriyorlar ne de daha iyi olmak için çaba gösteriyorlar.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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ÖMER FARUK ÖRNEĞİ
Eğitimin ve altyapı düzeninin ne kadar eksik olduğunu gösteren çok somut bir olay daha yeni yaşandı. Altyapının yeni öne çıkan ismi Ömer Faruk Beyaz yeteneğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Çok dikkat çeken bu yıldız şimdiden bozulmaya başladı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Üstüne çok fazla titrenen, amiyane tabirle şımartılmaya başlayan Ömer Faruk, maçlarda tek başına takımını kurtarmaya, sürekli şahsi oynamaya başladı. Bu da onu futbolun doğrularından uzaklaşmaya başladı. Bunun gibi sayısız örnekler olan Fenerbahçe Altyapısı’nda oyuncu kariyeri yönetimi, eğitimi, psikolojik desteği de iyi seviyede olmadığı için böyle yetenekli oyuncular kaybolup gidiyor.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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DEREAĞZI'NDA ESNEK KURALLAR
Fenerbahçe’nin altyapısının kalbi olan Dereağzı Tesisleri’nde son yıllarda kemer iyice gevşedi. Kurallar büyük ölçüde sürüyor gibi olsa da uygulanması konusunda çok ciddi handikap var.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Mesela tesise dönüş saati eskiden çok ciddi bir konuydu. Fakat şimdi U-21 oyuncuları güvenlikleri ayarlamış durumda. Görevlileri bağlayan futbolcular gece tesise son giriş saatinden çok daha geç saatlerde dönebiliyor. Bunun gibi birçok kural esnerken Dereağzı’nda ciddi bir başıboşluk var.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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4-5 sene öncesinde bile üst yaşlara gelen futbolcuların çoğu akşam antrenmanını yaptıktan sonra da tesiste konaklamaya devam ederdi. Fakat artık özellikle yaşları ilerlemiş futbolcular tesislerde vakit dahi geçirmiyor. Ailesi burada olmayan futbolcular bile arkadaşlarına kalmaya gidiyorlar. Kısacası Fenerbahçe’nin altyapısı bitik bir halde.