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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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27 Şubat 2019 - 08:38,

Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

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Sarı lacivertliler ve bu kritik mücadelede hayati bir geri dönüşe imza atarak bir puanı almasını bildi.

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Derbide Fenerbahçe'nin 2. golünü atarak geri dönüşte pay sahibi olan Sadık Çiftpınar, 76. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

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Sadık, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynayacağı kritik maçta forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'de Sadık'ın yokluğunda formayı Serdar Aziz'in giymesi bekleniyor.

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Ara transfer döneminde Galatasaray'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Serdar, sarı-lacivertlilerle yalnızca 1 maça çıktı.

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Kayserispor maçında forma giyen Serdar Aziz, yenilen golde eleştirilen isim olmuştu.

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Kayserisporlu Kravets 87. dakikada takımını öne geçiren kafa golüne imza atarken, tecrübeli stoper rakibini bozamamıştı.

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Fenerbahçeli futbolcular golden sonra uzun süre faul itirazında bulunmuş ancak gol geçerli sayılmıştı.

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Kayserispor'un maç içerisinde Umut Bulut ile bulduğu bir gol, VAR kararı sonucunda Serdar Aziz'e faul yapıldığı gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı.

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Serdar Aziz'in, ligin en formda ekiplerinden Çaykur Rizespor karşısında Skrtel ile nasıl bir uyum sağlayacağı merak konusu.

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"Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik"

Fenerbahçe'nin savunma oyuncu Sadık Çiftpınar, Beşiktaş derbisinin ardından bu açıklamayı yaptı...

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