Fenerbahçe'de Phillip Cocu devrimleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Phillip Cocu geçmişten kalan birçok alışkanlığı ortadan kaldırmak için büyük çaba sarf ediyor.
Haber: Ahmet ERCANLAR - Foto: Hürriyet - AA - DHA
SON GÜNCELLEME
Haber: Ahmet ERCANLAR - Foto: Hürriyet - AA - DHA
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ORTA YAPMA, KAFANI KALDIRIP PAS VER
Phillip Cocu antrenmanlar sırasında ve sonrasında oyunculara geçtiğimiz yıllardan örnekler vererek değişim istiyor. Hollandalı çalıştırıcının takıldığı 2 önemli konu var. Birincisi çok az şu atılması, ikincisi ise karambole yapılan ortalar. Cocu futbolcularına orta yapmalarını yasakladı. “Sizden isteğim orta değil, kafanızı kaldırıp pas vermeniz” diyor.
Haber: Ahmet ERCANLAR - Foto: Hürriyet - AA - DHA
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SAHADA BÜYÜKLERE SAYGI YOK!
COCU’nun geçen yıldan çıkarttığı en önemli derslerden bir tanesi de Türk genç oyuncuların saha içinde ve dışında büyüklerine gösterdiği aşırı saygı. Hollandalı çalıştırıcı genç futbolcularla yaptığı toplantıda bu durumun değişmesini istedi. “Sahada büyüklere saygı yok” diyen Cocu kariyeri, tecrübesi ne olursa olsun sahaya çıkan her oyuncunun kendisi için eşit olduğunu ve gençlerin sahada gerçek kişiliklerini sergileyip kendi oyunlarını oynamalarını istiyor.
Haber: Ahmet ERCANLAR - Foto: Hürriyet - AA - DHA
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KAPTANLAR MASASI DEĞİŞTİ
FENERBAHÇE’de Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım’dan oluşan kaptanlar masasına Cocu üç yeni isim daha ekledi. Giulano, Josef ve Skrtel de artık kaptanlar masasında yer alacak. Bu 6 oyuncu sportif direktör Comolli ve Cocu ile sürekli toplantılar yapıyorlar. Cocu onlardan “Nasıl daha iyi takım olabiliriz?” sorusuna yanıt vermelerini istiyor. Herkes fikirlerini söylüyor ve ortak bir çözüm aranıyor
Haber: Ahmet ERCANLAR - Foto: Hürriyet - AA - DHA
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TELEFON, IPAD VE TELEViZYON YASAK
COCU yemeklere de el attı. Eskiden takım yemeklerinde kimin nerede oturacağı belliydi. Cocu herkesin birbiri ile yakın olması için bu uygulamayı kaldırdı ve futbolcular karışık oturmaya başladı. Artık yemeklerde telefon ve ipad de yasak. Televizyonda ise sadece müzik çalınabiliyor. Cocu oyuncularının sadece birbiriyle iletişimde olmalarını istiyor, asla başka bir konuya konsantre olmalarını istemiyor.
Haber: Ahmet ERCANLAR - Foto: Hürriyet - AA - DHA
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COCU MEDYAYA NEDEN MESAFELİ?
PHILLIP Cocu geldiği günden bu yana medyaya mesafeli. Oyuncularının gazetecileri görünce farklı davrandığını ve kendilerini antrenmanlara veremediğini düşünüyor. Bu nedenle de medyayı çok fazla istemiyor.
Haber: Ahmet ERCANLAR - Foto: Hürriyet - AA - DHA
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VOLKAN'DAN BERKE'YE İLK DERSLER
Takım kaptanı Volkan Demirel yeni transferler Barış ve kaleci Berke’yi gelir gelmez kanatları altına aldı. Berke, Volkan’a nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu anlatırken ona olan büyük hayranlığını da dile getirdi. Volkan ise Berke’ye ilk derslerini daha ilk yemekte şu sözlerle verdi: “Ben hayran olacak biri değil, sadece askerim. Senin yaşların dayken Engin İpekoğlu ve Rüştü Reçber’e hayrandım. Kaleye geçmek için çok çaba sarf ettim. Çok kötü günler geçirdiğim de oldu. Hatta bir teknik direktörüm beni kalede görünce dehşete düştüğünü söyledi. Senin de iyi kötü günlerin olacak. Yarın hata yaparsın, bu taraftar kızar, küser ama seni bağrına basar. Taraftarın büyüklüğü seni de büyütecek.”