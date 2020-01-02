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GeriFutbol Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ardından üst üste imzalar!
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Futbol
Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 08:46, /

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ardından üst üste imzalar!

Ardından sezonun flaş ismi olan, Leicester ve Crystal Palace’ın takibindeki Ozan Tufan 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Gözler, mukavelesi sona erecek diğer isimlere çevrildi.

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Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla yeni kontratı hak eden Ozan Tufan'ın ardından iç transfer pazarı canlandı.

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Sarı-Lacivertliler iç transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek isimlerden ilk olarak Nabil Dirar ile anlaşma sağlanmış, kontratı 2022’ye kadar uzatılmıştı.

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Yönetimin sıradaki hedefi, 2012’den beri Sarı-Lacivertli formayı giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Hasan Ali Kaldırım ile geçen sezon Galatasaray’dan transfer edilen Tolga Ciğerci. Bu isimlerle de kısa sürede anlaşma sağlanması muhtemel.

41 DAKİKA OYNAMAMIŞTI

1 DAKİKA OYNAMAMIŞTI

Galatasaray'dan bonservissiz transfer edildikten sonra ilk sezon sakatlığı nedeniyle hiç süre alamayan Tolga, Ersun Yanal'ın gözüne girerek kadronun değişilmezlerinden oldu.

5HASAN ALİ 3 YIL DAHA

HASAN ALİ 3 YIL DAHA

Fenerbahçe’nin Hasan Ali ile 3, Tolga ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Kontratı sona erecek bir diğer önemli isim Emre Belözoğlu’nun durumu ise kariyeriyle ilgili vereceği karara bağlı.

6EMRE 1 YIL DAHA OYNAYABİLİR

EMRE 1 YIL DAHA OYNAYABİLİR

Emre jübile yapmak isterse, teknik ya da idari kadroda yer alacak. Kaptan, futbol hayatına devam etmeyi tercih ederse, 1 yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. (Fanatik)

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Gustavo'nun nefis golünü izliyoruz...

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