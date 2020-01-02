Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ardından üst üste imzalar!

HASAN ALİ 3 YIL DAHA Fenerbahçe’nin Hasan Ali ile 3, Tolga ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Kontratı sona erecek bir diğer önemli isim Emre Belözoğlu’nun durumu ise kariyeriyle ilgili vereceği karara bağlı.