Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 08:46,
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ardından üst üste imzalar!
Ardından sezonun flaş ismi olan, Leicester ve Crystal Palace’ın takibindeki Ozan Tufan 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Gözler, mukavelesi sona erecek diğer isimlere çevrildi.
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla yeni kontratı hak eden Ozan Tufan'ın ardından iç transfer pazarı canlandı.
Yönetimin sıradaki hedefi, 2012’den beri Sarı-Lacivertli formayı giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Hasan Ali Kaldırım ile geçen sezon Galatasaray’dan transfer edilen Tolga Ciğerci. Bu isimlerle de kısa sürede anlaşma sağlanması muhtemel.
HASAN ALİ 3 YIL DAHA
Fenerbahçe’nin Hasan Ali ile 3, Tolga ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Kontratı sona erecek bir diğer önemli isim Emre Belözoğlu’nun durumu ise kariyeriyle ilgili vereceği karara bağlı.
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