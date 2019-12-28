Fenerbahçe'de Ozan Tufan imzayı attı, maça gitti!

Sevgili Fenerbahçe Ailem, Sarı Lacivertli formaya kavuştuğum ilk sözleşmenin 5. yılını geride bırakıyorum. Uzun bir aradan sonra formamla yeniden buluştuğum bu sezon başından itibaren Fenerbahçe'm ve bu yıl kazanacağımız şampiyonluk dışında hiçbir odağım yok. Sözleşmemin sonuna geldiğim bu yıl, gelen teklifler dahil olmak üzere Fenerbahçe'de kalmak dışında hiçbir fikri aklımdan geçirmedim.