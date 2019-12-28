Fenerbahçe'de Ozan Tufan imzayı attı, maça gitti!

Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatan milli futbolcu Ozan Tufan, Fenerbahçe Beko-Valencia maçının tribünden takip etti.
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Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan Ozan Tufan, Euroleague'de Fenerbahçe Beko-Valencia maçını izledi.
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Ataşehir'de tribünler uzun süre Ozan Tufan lehine tezahüratlarda bulundu. Özellikle Beşiktaş maçında attığı gol hakkında tezahüratlar yapıldı.
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Milli futbolcu, taraftarların desteğini yanıtsız bırakmadı ve sık sık ayağa kalkarak tribünleri alkışladı.
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3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe'nin bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan, sarı lacivertliler ile olan sözleşmesini 3+1 yıl daha uzattı.
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Adı Premier Lig takımlarıyla yeniden anılmaya başlanan Ozan Tufan'la ilgili belirsizliğe sarı lacivertli yönetim nokta koydu.
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Fenerbahçe, yeni sözleşme açıklamasını ""Futbol A Takımımızın oyuncusu Ozan Tufan’ın bu yıl sona erecek sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır. 2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan’a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz. " ifadeleriyle yaptı.
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Ozan Tufan, sözleşme yenileme haberinin ardından kendisine ait sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;
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Sevgili Fenerbahçe Ailem, Sarı Lacivertli formaya kavuştuğum ilk sözleşmenin 5. yılını geride bırakıyorum. Uzun bir aradan sonra formamla yeniden buluştuğum bu sezon başından itibaren Fenerbahçe'm ve bu yıl kazanacağımız şampiyonluk dışında hiçbir odağım yok. Sözleşmemin sonuna geldiğim bu yıl, gelen teklifler dahil olmak üzere Fenerbahçe'de kalmak dışında hiçbir fikri aklımdan geçirmedim.
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Bugün, çatısı altında olmaktan onur duyduğum, yeşil sahada armasını gururla taşıdığım kulübüm Fenerbahçe ile 3+1 yıl daha sözleşme imzaladım.
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ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
Bu formayı daha uzun yıllar taşıyacağım için çok mutlu ve gururluyum. Emre Abi'nin koluma taktığı kaptanlık pazubandını yıllarca başarıyla taşımak, bu büyük kulübe şampiyonluklar kazandırmak için elimden geleni yapacağım!
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Sözleşme yenileme sürecinde emeği geçen başta Başkanımız Ali Koç, Semih Özsoy, teknik direktörümüz Ersun Yanal, Volkan Demirel, kaptanımız Emre Belözoğlu ve menajerlik şirketim Lian Sports'a teşekkür ederim."