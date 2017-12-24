Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Müthiş iddia...

Ligin son maçında Konya deplasmanından beraberlikle dönen sarı lacivertlilerde, yine forma şansı bulamayan Ozan Tufan için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Sarı lacivertlilerde tartışılan isim olan Ozan Tufan konusunda yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü... Konyaspor deplasmanında da forma şansı bulamayan milli oyuncu konusundaki detaylara gelin hep birlikte bakalım...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Milli aranın ardından oynanan 6 lig maçında da forma şansı bulamayan Ozan Tufan devre arasından gönderilebilir. Bu iddia, Fenerbahçe'de ciddi şekilde konuşuluyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Genç futbolcu, uzun süredir ilk 11'e giremiyordu. Josef de Souza, daha önce yaptığı açıklamada 'Ozan'ı eleştirmek için söylemiyorum ama Mehmet Topal'la birlikte orta sahada savunma anlamında daha iyi olduk' demişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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1-1 biten Konya maçının ardında Kocaman yaptığı açıklamada 'Ozan'ın yerine Oğuz'un oynaması bizim iç meselemiz. Bir kararlar veriliyor, doğru oluyor, yanlış oluyor ama bu bizim iç meselemiz. Kamuoyuna da her şeyin açıklanması gerekmiyor' diye konuşmuştu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu doğrultuda Ozan Tufan ile yolların ayrılacağı ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın genç oyuncunun ara transferde Avrupa'da bir kulübe kiralık verilmesine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Ozan Tufan konusundaki gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. (Akşam)