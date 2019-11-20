Fenerbahçe'de Obradovic kararı verildi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 8'inci haftasında CSKA Moskova deplasmanından farklı mağlubiyetle dönmüştü.
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Bu maçta Obradovic'in maçtaki bir molada sinirli tavrı dikkat çekmiş ve oyuncularına karşı ettiği küfürler ülkenin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Sosyal medyada büyük tepki toplayan o anlardan sonra dünyaca ünlü teknik adamın görevi bırakacağı öne sürülmüştü.
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Maçtan sonra çok üzgün olduğu görülen deneyimli teknik adamın yaptığı açıklamasında, "Bir tane daha çok kötü oynadığımız bir maç. EuroLeague maçları bizlere ekstra motivasyon veren maçlar olmalı."
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"Özellikle de iki kere evde oynadıktan sonra taraftarlarımızın desteği, coşkusu, sevgisi ve idman ziyaretine gelen taraftarlarımızın bizlere olan güvenlerini gösterdikten sonra."
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"Bugün sergilediğimiz tabloda da kesinlikle son iki maçta bize verdikleri mesajı ve idmana geldiklerinde iletmek istediklerini anlamadığımız kesin."
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"Bunu hep konuşuyoruz ama bu yeterli değil sanırım. Son çeyrekte sadece 2 faul yaptık takım olarak ve onların nasıl skor ürettiğini izlemekten başka söyleyebileceği bir şey yok. Bu, çok şeyi anlatıyor." ifadelerini kullanmıştı.
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Bu açıklamalar Fenerbahçe başantrenörü Zeljko Obradovic'in istifa edeceği şeklinde yorumlanmıştı.
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Fenerbahçe ise, "Sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın koçu Zeljko Obradovic'in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yapmıştı.
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Sarı-lacivertli kulüpte 2013 yılından beri görevde olan, 5 yıl üst üste Euroleague'de final four oynatan ve 2017'de Avrupa şampiyonluğunu getiren Zeljko Obradovic'in sözleşmesi sona eriyor.
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Avrupa basketbolunun en ünlü ve en başarılı coachlarından biri olan Obradovic'in önemi iyi biliniyor.
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Hem basketbolda yakalanan geleneğin sürmesi hem de Obradovic'e olan güven nedeniyle sözleşme konusunda pozitif bir bakış açısı söz konusu.
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Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sırp başantrenörle bir yılı opsiyonlu 2 senelik yeni mukavele yapacak.
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Basketbol takımının yoğun maç programının ardından imza töreninin basın karşısında gerçekleştirileceği öğrenildi.