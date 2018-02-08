Fenerbahçe'de o yıldızın üstü çizildi! Yolcu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı... Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusuda yönetim yıldız bir isimle ilgili geri adım attı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürürken, Aykut Kocaman ve yönetim de yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor... Takımdaki yıldız bir isimle ilgili ise flaş bir karar alındı... İşte o detay...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sezon başında Tottenham’dan kiralanan Hollandalı golcü Vincent Janssen, skor üretimi bakımından istenen düzeye ulaşamasa da mücadelesi ve hırsıyla F.Bahçe teknik ekibinden ve yönetiminden tam puan almıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda da Janssen’i bonservisiyle transfer etmek için plan yapıyordu. Ancak genç golcünün yaşadığı sakatlık problemi bütün hesapları altüst etti. Müzmin sakatlığı bulunan Robin Van Persie’yi transfer edip, sonra kurtulmak için akla karayı seçen yönetim, bu gelişmeler sonucunda Janssen’e ilişkin planları rafa kaldırdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sol ayak kemiğinde ödem oluşan ve bu ödemin hassas bir noktada, sinirlerle temas etmesi oyuncunun his kaybı yaşamasına neden oluyor. Bu nedenle geri çekilmesi beklenen ödemde bir düzelme olmaması, sağlık ekibini de kara kara düşündürüyor. Nisan ayının sonuna kadar ancak sahalara dönebileceği hesaplanan Hollandalı yıldız Janssen’den artık hayır beklemeyen yönetim, yeni arayışlarını sürdürüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda takımın elde edeceği dereceye göre bu bölgeye takviye yapacak. Soldado’nun göstereceği performans da teknik ekibin bu konudaki planlarında önemli rol oynayacak. (Akşam)