Fenerbahçe'de o ikili tarih oluyor! Kocaman'ın yeni gözdesi...
Sarı lacivertlilerde gözler transfere çevrildi. Öyle bir isim gelecek ki, orta sahada devrim olacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe, ikinci yarıya yepyeni bir kadroyla başlayacak... Transfer için start verildi. Bu hafta bombaların patlaması bekleniyor. Hedefteki bir isim ise takımdaki tüm delgeleri sarsacak. O ikili, tarih olacak...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu sezon Lyon'da 11 maçta sadece 283 dakika şans bulan Jordan Ferri, Fransız kulübünden ayrılmayı kafasına koydu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, menajeri Eric Castagnino ile sözleşmesini feshedip, Valbuena'yı Fenerbahçe'ye getiren Jean-Pierre Bernes'le anlaştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bernes'in ilk işi Ferre'yi Fenerbahçe'ye tavsiye etmek oldu. Fransız radyosu Scoop, oyuncunun yeni menajeri kanalıyla sarı-lacivertlilerle bir ön görüşme yaptığını duyurdu, detay ise vermedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Rennes'le de kontakt halde olan Ferri'nin peşindeki diğer kulüpler Nantes ve Toulouse. Ancak, Aykut Kocaman bu oyuncuyu ısrarla istiyor... Bu transfer gerçekleşirse Mehmet Topal-Josef ikilisi tarih olacak. Josef stopere çekilecek. (Fotomaç)