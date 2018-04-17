Fenerbahçe'de o futbolcuların bileti kesildi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sezon sonunda büyük bir değişime gitme kararı alan Fenerbahçe, kadroda bulunan birçok isimle yollarını ayıracak. Yeni sezon için büyük bir rotasyon planı hazırlayan sarı lacivertli yönetimin gönderilecekler listesinde yer alan isimler şöyle...
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Sezon sonunda büyük bir değişime gitme kararı alan Fenerbahçe, kadroda bulunan birçok isimle yollarını ayıracak. Yeni sezon için büyük bir rotasyon planı hazırlayan sarı lacivertli yönetimin gönderilecekler listesinde yer alan isimler şöyle...
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Ozan Tufan: Büyük umutlarla Bursaspor'dan transfer edilen ancak beklenen patlamayı yapamayan Ozan Tufan listenin ilk sırasında yer alıyor. Teklifleri değerlendirmeye alan sarı lacivertli yönetim, transfer döneminde takasta da kullanabilmenin planlarını yapıyor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Isla: Aykut Kocaman'ın bir türlü gözüne giremeyen Şilili futbolcu da sezon sonu gidecekler arasında. Sezon başında bonservissiz takıma dahil olan ve 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki sağ bek için güzel bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak. Isla son olarak antermanlarda beklenen gayreti göstermemesi üzerine Kocaman tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Valbuena: Aykut Kocaman ile yıldızı bir türlü barışmayan Fransız yıldız Mathıeu Valbuena'nın da iyi bir teklif gelmesi halinde satılması planlanıyor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Eljif Elmas: Büyük umutlarla transfer edilen genç isim son olarak Beşiktaş genç takımıyla yapılan maçta rakibine sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kadro dışı kalmıştı. Gelişmesi ve olgunlaşması için kiralık gönderilecek...
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Kameni: Volkan Demirel'in yerine transfer edildi ancak çıktığı karşılaşmalarda beklenen performansı sergileyemedi. Kameni ile de sezon sonu yollar ayrılacak ve yerine genç, umut vaad eden bir isim transfer edilecek.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Hakan Çinemre: Bir dönem Fenerbahçe'de gelecek vaadeden isimler arasında yer alan ancak beklenilen çıkışı bir türlü yakalayamayan 24 yaşındaki stoper ile sezon sonu yollar ayrılıyor. Takımda forma şansı bulamadığı için sürekli kiralık olarak gönderilen Hakan, son olarak Göztepe takımında kiralık olarak forma giyiyor. Ayrıca Fenerbahçe ile sözleşmesi 2020 yılında son buluyor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Luis Neto: Savunmaya takviye olarak sezon başında Zenit takımından kiralık olarak kadroya katılan Luis Neto da beklenenin altında kaldı. Sezon sonu o da Hollandalı gibi eski takımına geri gönderilecek.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Janssen: Kiralık olarak Tottenham takımında kadroya dahil edilen Hollandalı futbolcu sezon sonu eski takımına geri dönecek.