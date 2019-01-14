Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'de Mehmet Topal şoku! Yanal'dan şok karar...
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Antalya kampı sonrasında takım için kararını verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ilk 11'ini transfer olmaması halinde belirlerken, yıldız ismin üstünü çizdi.
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Takımında isimlerin değil hak edenlerin oynayacağını belirterek adalet vurgusu yapan Ersun Yanal'ın gözüne giren isimler kadro dışı cezaları biten Volkan ve Dirar ile takımın en skoreri Frey oldu.
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Dereağzı'nda çalıştığı dönemde performansını artıran Volkan, yan toplardaki zaafları nedeniyle eleştirilen Harun'un önüne geçmekte zorlanmazken Yanal ikinci yarıda kaleyi kaptana teslim etme kararı aldı.
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Volkan, performansı ve tecrübesiyle yeniden birinci kaleci olarak görev yapacak. Yanal'ın bankolarından birisi de Dirar olacak.
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Kampın en güçlü ismi olarak öne çıkan Faslı yıldızın ilk 11'deki yeri garanti. Yanal, fiziksel değerleri, takım disiplinine uyumu, kapasitesi ve hırsıyla gözüne giren Dirar'ı en önemli kozlarından birisi olarak sahaya sürecek.
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Golcüler arasındaki yarışta ise takımın en skoreri olmasına rağmen Slimani ve Soldado'yla kıyaslandığında zayıf halka olarak gösterilen Frey yine öne çıkmayı başardı.
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Ersun Hoca, özel olarak ilgilendiği Slimani ile Soldado'dan beklediği reaksiyonları alamazken, İsviçreli takımın bir numaralı golcüsü olma yolunda emin adımlar attı.
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Kampın hayal kırıklığı ise Mehmet Topal oldu. Tecrübeli oyuncunun ilk 11'de yer bulması zor görünüyor.
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AZ Alkmaar maçında yenilen ilk gole çok sinirlenen tecrübeli çalıştırıcı, Mehmet Topal'ı fırçaladı. Yanal, gol öncesinde faul olduğunu düşünüp topu bırakan Mehmet Topal'a, "Düdüğü duymadan neden maçı bırakıyorsun?" diye çıkıştı.
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Yanal'ın benzer pozisyonları takıma İstanbul'da izlettireceği ve ekstra çalışmalar yaptıracağı ifade edildi. Ersun Yanal, Mehmet Topal'dan sonra, sakatlığı nedeniyle kampa götürülmeyen ve sahalara ne zaman döneceği belirsiz olan Tolga Ciğerci'nin gönderilmesini istedi.
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Sezon başında sakat olmasına rağmen transfer edilen Tolga Ciğerci, bir türlü iyileşemedi. Koşulara başlasa da takıma katılamayan ve kampa da götürülmeyen Tolga'nın ne zaman sahalara döneceği belirsiz.
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Bu nedenle Ersun Yanal, 26 yaşındaki futbolcunun gönderilmesini belirtti. Tolga'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi her an feshedilebilir. Kampın gözde isimlerinden birisi de Mehmet Ekici oldu.