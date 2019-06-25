Fenerbahçe'de kriz! Ersun Yanal biletini kesmişti ama...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
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Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa ile anlaşma sağlayan ve Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik ekibin canını sıkan bir gelişme yaşandı.
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Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de takviye çalışmalarına hız verildi.
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Gelecek sezon 20. şampiyonluğunu kazanarak 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
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Sarı Kanarya, ilk olarak Wolfsburg forması giyen Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "3-4 tane önemli transferi 10-12 gün içerisinde açıklayacağız." diyerek taraftarı heyecanlandırmıştı.
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Koç'un işaret ettiği isimler ise Emre Belözoğlu, Ljubomir Fejsa ve Aleksandar Kolarov...
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Emre yuvaya dönüyor
Sarı-lacivertliler, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızıyla 1 yıllık anlaşmaya vardı. 1 Temmuz'da sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenilen tecrübeli futbolcu, ardından sezon öncesi hazırlık kampına katılacak. Emre'nin 1 yıl Fenerbahçe formasını terlettikten sonra kulüp bünyesinde görev alması bekleniyor.
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Yönetimin bu 3 ismin yanı sıra Schalke 04 forması giyen Ukraynalı sol kanat Yevhen Konoplyanka için de girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.
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İç transferde de hareketli günler geçiren Fenerbahçe; Matiheu Valbuena, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı ve Roberto Soldado ile yollarını ayırdı.
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Sezon başında kiralanan ancak performanslarıyla istenileni veremeyen Ayew, Benzia ve Slimani de kulüplerine geri döndü.
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Sözleşmeleri sona eren Volkan Demirel ve Martin Skrtel'in gelecekleri ise belirsizliğini koruyor.
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Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın canını sıkan bir gelişme yaşandı.
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Sarı-lacivertlilerin yeni sezon planlamasında yeri olmayan, ancak sözleşmeleri devam eden Carlos Kameni, Diego Reyes ve Michael Frey, sezon öncesi baş ağırtacak.
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Teknik heyetin kadroda düşünmediği bu üç oyuncunun sezon öncesi kiralık ya da bonservisleri ile gönderilmesi için yönetim büyük çaba harcayacak.
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Kameni ayrılmak istemiyor
Ancak Kameni'nin yüksek maaşı sebebiyle ayrılmaya yanaşmadığı, Reyes ve Frey'in ise durumunun belirsiz olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.