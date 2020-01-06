Fenerbahçe'de kiralık futbolcularla ilgili tüm planlar alt üst oldu!
Tecrübe kazanmaları için gönderilen 6 futbolcunun 5’i, beklentilerin altında kaldı. Sezona çok iyi başlayan kaleci Berke ise sakatlık nedeniyle haftalardır oynamıyor.
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Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK - Fenerbahçe'nin sezon başında ‘oynayıp tecrübe kazanmaları’ için başka takımlara kiraladığı 6 futbolcunun 5’i, ilk devrede hayal kırıklığı yaşadı...
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ALLAHYAR SAYYADMANESH
İran'ın İstiklal takımından 500 bin Euro’ya satın alınan 18 yaşındaki forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh, TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’da 7 lig, 4 kupa maçında oynadı ve 1 gol atabildi.
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BERKE ÖZER
Belçika 2. Lig ekibi Westerlo’ya kiralanan kaleci Berke Özer, sezona çok iyi başladı. 15 maçın 14’ünde 90 dakika oynarken, otoritelerden tam not aldı. Ancak kasım ayında menisküs yırtığı oluşunca son 5 karşılaşmada forma giyemedi.
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BARIŞ ALICI
Vedat Muriç transferi karşılığında Çaykur Rizespor’a kiralanan Barış Alıcı, yeşil mavili takımda 7 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçı oynadı. Kupada 2 gol, 1 asist kaydetti.
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OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN
Birçok Avrupa kulübünün takip ettiği Oğuz Kağan, Çaykur Rizespor’da ligde 2 maçta sadece 12 dakika süre alabildi, kupada da 3 karşılaşmada forma giydi.
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ABDULCEBRAİL AKBULUT
Performansıyla en çok şaşırtan isim. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor formasıyla TFF 1. Lig’de sadece 1 dakika şans bulabildi. Türkiye Kupası’nda oynadığı 4 maçta ise 2 asist yaptı.
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MICHAEL FREY
2018’de 2 milyon 640 bin Euro’ya alınan 25 yaşındaki İsviçreli forvet, Almanya 2. Lig ekibi Nürnberg’de vasat bir oyun sergiledi. 16 resmi maçta 4 gol, 3 asist üretti.