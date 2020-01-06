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Futbol
Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 07:55, /

Fenerbahçe'de kiralık futbolcularla ilgili tüm planlar alt üst oldu!

Tecrübe kazanmaları için gönderilen 6 futbolcunun 5’i, beklentilerin altında kaldı. Sezona çok iyi başlayan kaleci Berke ise sakatlık nedeniyle haftalardır oynamıyor.

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Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK - Fenerbahçe'nin sezon başında ‘oynayıp tecrübe kazanmaları’ için başka takımlara kiraladığı 6 futbolcunun 5’i, ilk devrede hayal kırıklığı yaşadı...

2ALLAHYAR SAYYADMANESH

ALLAHYAR SAYYADMANESH

İran'ın İstiklal takımından 500 bin Euro’ya satın alınan 18 yaşındaki forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh, TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’da 7 lig, 4 kupa maçında oynadı ve 1 gol atabildi.

3BERKE ÖZER

BERKE ÖZER

Belçika 2. Lig ekibi Westerlo’ya kiralanan kaleci Berke Özer, sezona çok iyi başladı. 15 maçın 14’ünde 90 dakika oynarken, otoritelerden tam not aldı. Ancak kasım ayında menisküs yırtığı oluşunca son 5 karşılaşmada forma giyemedi.

4BARIŞ ALICI

BARIŞ ALICI

Vedat Muriç transferi karşılığında Çaykur Rizespor’a kiralanan Barış Alıcı, yeşil mavili takımda 7 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçı oynadı. Kupada 2 gol, 1 asist kaydetti.

5OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN

OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN

Birçok Avrupa kulübünün takip ettiği Oğuz Kağan, Çaykur Rizespor’da ligde 2 maçta sadece 12 dakika süre alabildi, kupada da 3 karşılaşmada forma giydi.

6ABDULCEBRAİL AKBULUT

ABDULCEBRAİL AKBULUT

Performansıyla en çok şaşırtan isim. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor formasıyla TFF 1. Lig’de sadece 1 dakika şans bulabildi. Türkiye Kupası’nda oynadığı 4 maçta ise 2 asist yaptı.

7MICHAEL FREY

MICHAEL FREY

2018’de 2 milyon 640 bin Euro’ya alınan 25 yaşındaki İsviçreli forvet, Almanya 2. Lig ekibi Nürnberg’de vasat bir oyun sergiledi. 16 resmi maçta 4 gol, 3 asist üretti.

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