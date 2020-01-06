Fenerbahçe'de kiralık futbolcularla ilgili tüm planlar alt üst oldu!

ABDULCEBRAİL AKBULUT Performansıyla en çok şaşırtan isim. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor formasıyla TFF 1. Lig’de sadece 1 dakika şans bulabildi. Türkiye Kupası’nda oynadığı 4 maçta ise 2 asist yaptı.