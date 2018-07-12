Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı şaşkınlığı: 'Ronaldo mu?'
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu, idmanda futbolcuları bol bol uyarırken transfer konusunda da aceleci davranmıyor. Sezon öncesi kamp döneminde özellikle 2 futbolcu performanslarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Cocu oyunculara gelen teklifler için acele etmiyor. İşte sarı lacivertli ekipte son gelişmeler...
DHA
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DHA
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu, idmanda futbolcuları bol bol uyarırken transfer konusunda da aceleci davranmıyor. İşte Cocu'nun takımdaki oyuncular için düşüncesi...
DHA
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Lozan'da sürdürürken, teknik direktörü Phillip Cocu metod ve kurallarını her fırsatta futbolcularına aktarıyor. Hollandalı teknik adamın son talimatı "konuşun" oldu.
DHA
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Saha içindeki tüm çalışmalarda futbolcuların arkadaşlarını uyarması gerektiğini söyleyen Cocu, "Gör - konuş - hızlı uygula" kuralını oyunculara benimsetiyor. Oyunun akışı içinde birbirlerine seslerin yükselmesini ısrarla isteyen Cocu; "Yardımlaşma en önemli konu, burada keyif alarak taşıdığımız bir sorumluluk var. Herkes eşit şekilde sorumluluğumuzun yükünü paylaşmalı ve taşın altına elini koymalı. Birimizin derdi, hepimizin derdi, birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Sorunlar en son bize gelmeli ve siz kendi içinizde tüm sorunları beraberce çözmelisiniz. Kimse kendini yalnız hissetmemeli. Futbolcudan, sağlık heyetine, malzemeciye kadar sorumluluğu paylaşmalıyız" şeklinde konuştu.
DHA
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BİRLİK VE BERABERLİK TAMAM
Fenerbahçe kampında dikkat çeken bir konu da yeni oyunculara kaptanların sahip çıkması.Mehmet Topal, Volkan Demirel , Valbuena ve Guilliano genç oyuncuları kanatlarının altına almış gözüküyor. Berke ve Barış ile yakından ilgileniliyor ve genç isimlerin uyum süreçlerini hızlandırmaya çalışıyorlar.
DHA
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EKİCİ'NİN YILDIZI PARLIYOR, İSMAİL'E ALKIŞ
Antrenmanların dikkat çeken, parlayan yıldızı Mehmet Ekici. Özellikle hızlı hücum ve gol çalışmalarındaki performansla Cocu'dan büyük övgü aldı ve yeni sezon öncesi çok güçlü bir mesaj verdi. Gol çalışmasında üst üste nefis gollar atan ve bir tane de rövaşata ile gol atan İsmail ise takımdan alkış aldı. Arkadaşları "İbrahimoviç mi Ronaldo mu? Kim bu arkadaş? diyerek hırsı ve çalışkanlığı ile kampın en dikkat çeken isimlerinden biri olan İsmail'e övgü dolu sözler de sarfettiler.
DHA
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OYUNCULARA GELEN TEKLİFLER İÇİN ACELE ETMİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kendisine verilen raporların haricinde oyuncuları birebir gözlemleyerek karar verecek. Sarı-lacivertli ekip yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdürürken teknik direktör Phillip Cocu, takımdaki oyunculara gelen transfer tekliflerini de kamp sonuna bıraktı.
DHA
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Kendisine verilen oyuncu raporlarının dışında futbolcuları tek tek gözlemleyen Cocu, son kararı bu şekilde verecek. Bütün oyuncuları izleyerek bir karara varacak olan Hollandalı teknik adam, en doğru kararı almak için gelen teklifleri beklemeye aldı. Kamp sonrası takımdaki oyuncular ile ilgili genel fotoğrafı çıkaracak olan Cocu, gidecek oyuncuları da bu süre zarfından sonra belirleyecek.
DHA
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"Ben Berke'nin yaşındayken top tutmayı bilmiyordum" Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, yeni transfer Berke Özer hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Volkan'ın açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...