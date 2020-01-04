Haber Giriş: 04 Ocak 2020 - 08:40,
Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: "Çöpe gitti"
Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını değerlendirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig’de ilk devrenin istatistik devi: Yüzde 59,2 ortalamayla topla oynadılar, toplam 296 şut attılar, savunmayı sıkça öne çıkardıkları için rakiplerini de en fazla ofsayta düşüren takım oldular. Ancak bu verilerdeki liderlik, sarı lacivertli takıma puan tablosunda zirveyi getirmedi. Daha da önemlisi, sezonun herhangi bir noktasında skor istikrarı da yakalayamadılar.
HARUN VE ALTAY DÜŞÜŞTE
Fenerbahçe'nin ilk devre son derece olumlu istatistikler yakalamasına rağmen, hiç 3 maç üst üste kazanamamasında bir ofansif, bir de defansif zafiyet gizli. Defansif olarak Harun Tekin ve Altay Bayındır’daki düşüşün altını çizmek şart. Ofansta da Vedat Muriç’in varlığı Fenerbahçe’nin hem en büyük artısı, hem de en büyük eksisi olarak ön plana çıktı.
YANAL, İKİ KENAR ADAMINDAN SKOR VE ASİST KATKISI ALMALI
Muriç, doğuştan lider karakterli bir futbolcu. Herhangi bir kulüpte uzun süre kalırsa kaptanlık bandı takması da çok doğal olacaktır. Olağanüstü çalışkan ve yürekli. Hem Fenerbahçe’nin, hem milli takımının her hücumunda önce orta yuvarlak çevresine gelip hücum başlatıyor; sonra koşuya devam edip gol ve asist katkısı yapıyor. Onunla oynamak takım arkadaşları açısından bir şans, çünkü sıkıştığınızda topu onun bölgesine atıp devam etme lüksüne sahipsiniz.
BAZEN DEZAVANTAJ OLDU
Ancak bu lüks, Fenerbahçe’nin ilk devredeki ana dezavantajına da dönüştü zaman zaman. Rakipleri Muriç’i durduğunda Fenerbahçe hücumda tıkanmış göründü. En taze iki örneğini Sivasspor ve Rizespor maçlarında gördük: Appindangoye ve Abarhoun’un Muriç’i yormasıyla sarı lacivertliler 3 gün oynasalar gol atamayacakmış hissi verdiler o maçlarda.
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