Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: "Çöpe gitti"

Benim Fenerbahçe’de gördüğüm en temel problem, geriden oyun kurma konusundaki sarsaklık. Geriden pasla çıkmaya bir moda olarak değil, bir strateji olarak bakmak lazım. Altay Bayındır, kale atışlarını zaman zaman o kadar yakına ve o kadar dezavantajlı bölgeye pas olarak kullanıyor ki inanamıyorum doğrusu. Pasın uzunu-kısası yok, doğrusu-yanlışı var. Altay’ın bu konuda muhakkak gelişmesi gerek.