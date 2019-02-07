Fenerbahçe'de görülmemiş imza töreni

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'de basın önünde imza töreni düzenlenmeyen 5 yeni transfer için alternatif imza töreni düzenlendi.
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Ancak bu tören, daha önce görülmemiş bir imza töreni oldu. Fenerbahçe Kulübü, imza törenini kendi arasında düzenlendi, kulübün Youtube kanalından yayınlandı.
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Takım arkadaşları yeni transferlere sorular sordu, onlar da cevapladı.
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Oldukça eğlenceli anlar yaşandı. Kaleci Volkan Demirel'in, Sadık Çiftpınar'a:
"Fenerbahçe'ye gelmeden önce bir otelde gizli bir görüşmeniz gerçekleşmiş takım arkadaşınız Volkan Demirel'le, bu görüşmenin içeriğini anlatır mısınız? Teşekkürler" sorusu gülüşmelere neden oldu.
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Fenerbahçe'nin savunmacısı Neustadter, Galatasaray'dan transfer olan Serdar Aziz'e komik bir soru yöneltti.
Rus futbolcu, Serdar Aziz'e "Galatasaray'ın en hızlı oyuncusu kim? Çünkü Jailson kaçarken onu hiç kimse yakalayamadı." sorusunu sordu.
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Serdar Aziz ise bu soruya gülmekten cevap veremedi. İmzayı attıktan sonra Serdar Aziz, takım arkadaşlarıyla Sarı-Lacivert tezahüratı yaptı.
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Beşiktaş'tan transfer olan Tolgay Arslan'a Hasan Ali Kaldırım'dan ise 2 soru geldi:
'Döneri çok seviyoruz. Tercihini merak ediyoruz. Almanya'daki döner mi, Türkiye'deki döner mi? Bir de hatırlarsan geçen seneki kupa maçında bir pozisyonda ikimizin arasında bir tartışma oldu. Biz tartışırken Alper geldi kırmızı kart gördü. O pozisyonla ilgili aklında kalanları merak ediyorum?'
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Tolgay Arslan ise şu şekilde cevapladı:
"Benim için farketmez. Her türlü döneri, dürümü yerim. Maçtan önce Mehmet bana kırmızı kart için çok büyük bir para cezası var demişti. Ben de o fırsatı kullandım. Ve sizin kasayı doldurdum orada. Orada ilk günden. Sahada her şey olabilir tabii. Ama şimdi beraber savaşacağız."