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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: TRT Spor
03 Haziran 2019 - 23:15,

Fenerbahçe'den Galatasaray'da transfer...

Süper Lig'de sezon sona ererken, kulüpler yurt içindeki transferlere yoğunlaştı...

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İşte detaylar...

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Deniz Türüç - Kayserispor

Kayserispor`un etkili ismi Deniz Türüç`e Galatasaray`ın yakın ilgisi var.

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Vedat Muriç - Rizespor 

Vedat Muriç ile Galatasaray ve Fenerbahçe ilgileniyor. Fransa'nın Toulouse takımının da bir teklifi var. Galatasaray Muriç'e daha yakın.

4/11

Taylan Antalyalı - Erzurumspor 

Erzurumspor'un bu sezon en dikkat çeken isimlerinden Antalyalı ile Beşiktaş ve Galatasaray ilgileniyor.

5/11

Azubuike - Rizespor 

Rizespor'un bu sezon dikkat çeken isimlerinden Azubuike ile Başakşehir ilgileniyor.

6/11

Edin Visca - Başakşehir 

Başakşehir'de bu sezonun en etkili ismi Edin Visca'yı neredeyse her kulüp istiyor.

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Ertaç Özbir - Malatya 

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir'in sözleşmesi sona erdi. Karius'un yedeğini arayan Beşiktaş Ertaç'ın peşinde.

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İsmail Köybaşı - Fenerbahçe 

Fenerbahçe'de 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Bu isimlerden biri de İsmail Köybaşı. İsmail ile Göztepe ve Kasımpaşa ilgileniyor.

9/11

Yasin Öztekin - Göztepe 

Göztepe'nin etkili futbolcularından Yasin Öztekin ile Abdullah Avcı ilgileniyor ve Beşiktaş'ta görmek istiyor.

10/11

Trezeguet - Kasımpaşa 

Trezeguet, uzun zamandır devlerin listesinde. Bu sene nasıl bir karar alacağı merak konusu.

11/11

Şener Özbayraklı - Fenerbahçe 

Şener'in sözleşmesi sona erdi. Deneyimli savunma oyuncusu Galatasaray ile anlaştı.

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