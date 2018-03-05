Fenerbahçe'de flaş karar! Volkan Demirel...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Lig'de Beşiktaş'tan sonra Akhisar'a da yenilen Fenerbahçe'de moraller sıfır... Fatura ise çok başka bir isme kesildi.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Kupadaki Beşiktaş sınavında gördüğü gereksiz kırmızı kartla hem takımını o gün yalnız bırakan hem de Akhisar maçında kaleyi koruyamayan Volkan Demirel, hedef tahtasında... İşte o detaylar...
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kupadaki derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle teknik heyetin büyük tepkisini çeken tecrübeli kaleci Volkan Demirel’in sarı lacivertli takımdaki tahtı sallantıda. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın tecrübeli kaleciye bundan sonraki maçlarda görev vermeyi düşünmediği ve eleştirilen performansına rağmen sezon sonuna kadar kalede Kamerunlu Kameni ile devam edeceği öğrenildi.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Lig yarışı devam ettiği için kadro dışının şu anda söz konusu olmadığı, ancak teknik heyetin Volkan Demirel’i yedek bırakarak, cezalandırma yolunu tercih edeceği belirtildi.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Öte yandan 2002-03 sezonundan bu yana aralıksız sarı lacivertli takımın kalesini koruyan Volkan Demirel’in hareketleri yönetimin de sabrını taşırmış durumda. Yönetim artık tecrübeli kalecinin sarı-lacivertli formaya veda etme zamanı geldiği düşünülüyor.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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F.Bahçe yönetimi yeni sezonda görev devam etmesi halinde de kaleci Volkan Demirel ile yola devam etmeyeceği ve yeni sezon transfer listesinde transfer listesinde ilk sırada kalecinin yer alacağı belirtildi.Sarı lacivertlilerin transfer döneminde ilk tercihi kaleci olacak. Fenerbahçe kaptanı ve emektar yıldızı Volkan Demirel ile büyük ihtimalle sezonun sonunda yolları ayıracak. Sezon başında da Volkan'ı bazı Avrupa kulüpleri istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.