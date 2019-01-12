Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Depo Photos ve Ajans
12 Ocak 2019 - 12:48,
Fenerbahçe'de flaş karar! Tam 13 isim...
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 17. sırada bitiren Fenerbahçe bir yandan kadrosunu güçlendirmeye çalışırken diğer yandan da takımdaki oyuncu sayısını azaltmaya çalışıyor.
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İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...
Başkanlık seçimi sonrası yeni sezona bir dizi değişimle başlayan ve teknik ekip dahil birçok yeniliğe imza atan Fenerbahçe'de beklenen olumlu geri dönüş gelmeyince peş peşe radikal kararlar alındı.
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Teknik direktör, sportif direktör derken peşinden gelen isimler Fenerbahçe'de başarıyı getirememişti. Teknik direktör değişimi sonrası da kadro dışı kalan bazı isimler affedilerek takıma kazandırılırken kiralık olarak gönderilenler de oldu. Takım içi sorunların tek tek çözüme kavuşturulduğu bir gerçek haline gelen sarı lacivertlilerdeki asıl sorun bu problemlerin çözümünün uzun sürmesi...
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Tüm bunlar yaşanırken, ara transfer döneminde transferden ziyade takım içi uyum sorununu aşmaya çalışan teknik ekip ve yönetim, tarihi bir karara imza atıyor.
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FENERBAHÇE SİL BAŞTAN! TARİHİ KARAR…
Sezon sonunda ayrılacak isimlerden bazıları tamamen kesinleşti, diğer isimler içinse yönetim bu oyuncuların ligin ikinci yarısında sergileyeceği performanslar ışığında düzenlenecek rapora göre hareket edecek. İşte o futbolcular:
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Slimani - Satın alma opsiyonu bulunmayan ve kiralık olarak forma giyen oyuncu sezon sonu takımdan gönderilecek.
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Andre Ayew - Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Ganalı oyuncunun satın alma opsiyonu ödenmeyecek ve oyuncu takımdan ayrılacak.
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Benzia - 24 yaşındaki Cezayirli oyuncunun genç yaşı göz önünde tutularak, ikinci yarıda göstereceği performansa göre satın alma opsiyonu dahilinde transfer kararı verilecek.
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Tolga Ciğerci - Fenerbahçe'ye bir katkı sunmayacağına inanan yönetim, oyuncuyu sezon sonu takımdan gönderecek. Hatta Tolga ile sözleşme fesih durumu bile sezon sonu gelmeden yaşanabilir.
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Skrtel - Slovak oyuncu ile karşılıklı anlaşma sağlanacak ve tecrübesiyle fark yaratan oyuncunun 1 yıl daha takımda kalması sağlanacak.
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Neustadter - Rus futbolcunun da sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Stopere Sadık Çiftpınar takviyesi yapan Fenerbahçe'de Reyes'in varlığı da göz önünde bulundurulacak ve Neustadter ile yollar sezon sonu ayrılacak.
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Valbuena - Daha çok genç oyunculara şans verilmesi mantelitesi içinde olan kulüp, Fransız yıldızın yedek kalmasıyla huzursuz olacağı düşüncesinde... Bu bakımdan sarı lacivertliler, 34 yaşındaki Fransız oyuncuya yüksek cinsten ödenen yıllık ücrettten de kurtulacağı düşüncesi dahilinde Valbuena ile yollarını ayıracak.
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Şener Özbayraklı - Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Şener, devre arasında talibi çıkması durumunda satılacak. Oyuncu, takasta da değerlendirilebilir ancak satılmaz ya da takasta kullanılamazsa sözleşmesi sezon sonu uzatılmayacak.
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Roberto Soldado - 33 yaşındaki santrfor için sarı lacivertliler beklemede... Soldado'nun devre arası satılamama durumu olursa ikinci yarı performansına bakılacak ve rapor olumlu çıkarsa sözleşmesi 1 sene daha uzatılacak.
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İsmail Köybaşı - Sezon sonu takımdan gönderilecek isimler arasında yer alan İsmail ile de herhangi bir değişiklik olmazsa sözleşme uzatılmayacak. (Fotomaç)
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Fenerbahçeli taraftar hastaneden taburcu oldu!
Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçı esnasında tribünden merdiven boşluğuna düşerek yaralanan sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu üyeleri ve taraftarlar Ergen'i hastanede yalnız bırakmadı...