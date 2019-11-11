Fenerbahçe'de flaş karar! Alper Potuk...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Bir yandan ligde zirve yarışını sürdüren, bir yandan da devre arasında yapacağı transfer operasyonun çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Finansal Fair Play anlaşmasına rağmen kadrosuna sol bek, sol açık ve golcü takviyesi planlayan Fenerbahçe, kaynak oluşturacak isimleri belirledi.
2
Sarı-lacivertliler kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’nin ardından devre arasında gönderilecek 3 isim daha belli oldu.
3
Yedek kulübesine çakılı kalan Sloven futbolcu Miha Zajc ile yollar Ocak ayında ayrılacak.
4
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon devre arasında 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle Empoli'den transfer edilen 25 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir flört ettiği Rus takımlarından birine göndermeyi planlıyor.
5
İlk 11’deki yerini kaybeden Brezilyalı futbolcu Jailson da satış listesine koyuldu.
6
Sözleşmesi 2022'de sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcuya ülkesinden ve Çin’den teklifler var.
7
Kendi isteğiyle ücretinde yüzde 40 indirime giderek, yıllık 2 milyon Euro ücreti 1.2 milyon Euro düşüren Alper Potuk ile de yollar ayrılacak.
8
Sözleşmesinde yaptığı indirim performansına da aynı şekilde yansıyan Alper Potuk da gözden çıkarıldı.
9
Fenerbahçe'de 7. sezonuna giren Alper'e ise yüksek ücreti sebebiyle şu an için sıcak bakan takım şimdilik yok.
10
Transferinin ardından yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hiç bir verim alınamayan Mehmet Ekici'ye ise devre arasında takımdan ayrılması için transferinde kolaylık sağlanacak.
11
Vedat Muriç'in transferi
Yönetim, teknik heyetin kadroda düşünmediği bu isimlerden kurtulurken, elde edilecek gelirle transfer taleplerini karşılamayı düşünüyor.
12
Adı Avrupa’nın dev kulüpleriyle anılan Vedat Muriç’in satışı ise kesinlikle söz konusu değil.
13
Muriç’in menajeri Haluk Canatar, “Bu performansıyla Vedat’ın taliplerinin olması son derece doğal. Ancak o Fenerbahçe’de gayet mutlu. Gündeminde transfer yok. Şu anda tek hedefi sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşamak” dedi.
14
Canatar, “Vedat’ın transferinde tek yetkili F.Bahçe’dir. Ancak kulüpten bir talep gelmesi hâlinde teklifleri değerlendiririz” derken hem yönetim hem teknik heyet attığı gollerle piyasasını yükselten Kosovalı yıldızı en azından sezon sonuna kadar elde tutmakta kararlı.