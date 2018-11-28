Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: DepoPhotos ve Arşiv
28 Kasım 2018 - 08:39,
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Volkan Demirel...
Ali Koç ve ekibi Fenerbahçe’deki yapılanma sürecini tüm hızıyla sürdürürken son gelişme kaleci departmanıyla ilgili oldu.
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Fenerbahçe'den görülmemiş bir hamle ve Volkan Demirel kararı...
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Aykut Kocaman’ın ekibinden kalan Murat Öztürk’le olaylı bir şekilde yollarını ayıran Sarı - Lacivertliler, yerine geçici olarak 28 yaşındaki Erdem Bali’yi getirmişti. Ancak Ali Koç, altyapıyı da kapsayan detaylı bir proje için A Milli Takım kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile anlaşmaya vardı. Uzun süredir milli takımda kaleci departmanının başında bulunan Boğuşlu’yla bugün uzun soluklu bir sözleşme imzalanacak.
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Alper Boğuşlu önderliğinde yeni yapılanmanın ilk icraatı ise kadro dışı durumdaki Volkan Demirel’in affedilmesi olacak. Tecrübeli eldiven takıma geri dönecek.
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Milli takımda devam
Kalecilik döneminde Trabzonspor’da 2 şampiyonluk yaşayan 1962 doğumlu Alper Boğuşlu, Göztepe, Kayserispor ve Kocaelispor formaları giymişti. Futbolu bıraktıktan sonra uzun yıllar Şenol Güneş’in yanında kaleci antrenörlüğü yapan Boğuşlu, Fatih Terim’in A Milli Takım’ın başına geçmesinin ardından Milli Takım kaleci departmanının başına getirilmişti. 57 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe’de çalışırken A Milli Takım’daki görevine de devam edecek.
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Berke’nin özel hocası
Alper Boğuşlu, Fenerbahçe’nin geleceğe yatırım olarak Altınordu’dan transfer ettiği Berke Özer’i de yakından tanıyor. Genç eldiveni uzun süredir tanıyan Boğuşlu’nun milli takımda 2014’ten bu yana Berke’yle özel çalışmalar yaptığı öğrenildi.
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Görülmemiş bir proje
Milli Takımlar’da kaleci departmanının başında bulunduğu süreç içerisinde birçok ilke imza atan Alper Boğuşlu, Fenerbahçe’de de daha önce hiçbir kulüpte görülmemiş bir kaleci departmanı kurmaya hazırlanıyor.
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6 yaşındaki futbol okullarındaki kalecilerden başlayarak A Takım kalecilerine kadar uzanacak detaylı bir proje hazırlığı içerisinde olan Boğuşlu’nun kısa süre içerisinde bu konuda bir tanıtım yapacağı da gelen haberler arasında.
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Gözlerinizin pasını silecek harika goller!
İngiliz futbol efsanesi Wayne Rooney'nin, Premier Lig'de attığı en şık 10 gol, yayıncı kuruluş tarafından bir klip halinde yayınlandı. İşte süper yıldızın Premier Lig kariyerindeki en güzel golleri...