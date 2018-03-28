Fenerbahçe'de flaş gelişme! Volkan Demirel...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Aykut Kocaman'ın önümüzdeki sezon takımın başında devam edip etmeyeceği merak konusu. Mevcut başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda Kocaman ile devam edeceği konuşuluyor.
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Aykut Kocaman'ın önümüzdeki sezon takımın başında devam edip etmeyeceği merak konusu. Mevcut başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda Kocaman ile devam edeceği konuşuluyor.
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Deneyimli çalıştırıcının yeni sezonun yapılanması için yönetime bir ön rapor vermesi de bu iddiaları güçlendiriyor. İşte Aykut Kocaman'ın raporunda yer alan ilginç detaylar:
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Kocaman, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Volkan Demirel'in takımda tutulsa bile mutlaka birinci kaleci alınmasını istedi. En güçlü aday Bursaspor'un kaptanı Harun Tekin. 28 yaşındaki file bekçisinin Bursa ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bursa ile F.Bahçe arasında yaşanan sorunlar bu transferdeki en büyük engel görünüyor. Sezon başında Sarı-Lacivertliler, Harun ile anlaşmıştı. Ancak Kocaman, bu transfere onay vermemişti.
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Erce Kardeşler
Harun ile bir anlaşma sağlanamazsa gündeme gelecek isim ise Altınordu'nun 24 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler. Kardeşler'in kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Altınordu, oyuncusunu satmaya sıcak bakıyor. Bu sezon kadroya katılan ve 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kameni ise bir takıma kiralanacak.
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Elmas kiralanacak
Kocaman, sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Eljif Elmas ile ilgili de bir karar aldı. Aykut Kocaman, Makedon oyuncunun yurt içi ya da yurt dışından başka bir ekibe kiralanmasının en akılcı çözüm olacağının kararını aldı.
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Deneyimli çalıştırıcı, raporunda bir stoper takviyesi de istedi. Forvet konusunda Janssen'in göstereceği performansın önemli olduğunun vurgusu da yapıldı.