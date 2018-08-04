Fenerbahçe'de flaş gelişme! Valbuena...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı lacivertli takımda Fransız yıldızla ilgili önemli bir karar alındı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İşte, şahsi oyunu nedeniyle geçen sezon Aykut Kocaman tarafından kızağa çekilen Mathieu Valbuena konusunda yaşanan o gelişme...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Valbuena, Phillip Cocu'nun da sinirlerini bozmaya başladı. Hollandalı teknik adam, top kayıpları nedeniyle Fransız yıldızı ciddi bir dille uyardı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Damien Comolli ile bu konuyu konuşan Cocu, çok iyi bir teklif gelmesi durumunda Valbuena'nın satışına onay verebileceğini bildirdi. 28 Eylül'de 34'üne basacak olan futbolcunun talibi çok ancak yaşı nedeniyle teklif edilen rakamlar tatmin edici değil.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Oyuncunun aldığı yüksek ücret de kendisine talip olan kulüplerin şevkini kırıyor. Suudi Arabistan'dan ise Valbuena'ya ciddi teklifler var. Negredo ve Gomis'i satmak için Beşiktaş ile Galatasaray'ın kapısını çalan menajerin, Comolli ile de temasa geçip Valbuena için aracı olabileceğini söylediği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Söz konusu menajerin, "Siz yeter ki isteyin, Valbuena'ya en az 8 milyon euro'ya satarım. Daha fazlasını bile getirebilirim" dediği belirtildi. Comolli'nin menajere yanıtı, "Teklifleri getir bakarız" şeklinde oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cocu, Valbuena'yı ilk 11'inin bir parçası yapmak istiyor ancak Fransız yıldızın "bildiğini okuyan" futbol tarzı tecrübeli çalıştırıcıyı kızdırıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-lacivertli yönetimin, Kocaman'dan sonra Cocu ile de sorun yaşama potansiyeline sahip olan Valbuena için gelecek 8-10 milyon euro civarındaki bir teklife 'hayır' demeyeceği konuşuluyor. Ancak son sözü Cocu ve Comolli söyleyecek. (Fotomaç)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yok böyle bir gol! Kopenhag forması giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Holse, UEFA Avrupa Ligi maçında jeneriklik bir gol attı. İzlemek için videoya tıklayınız...