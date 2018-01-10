Fenerbahçe'de flaş gelişme! Robin van Persie...

Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Robin van Persie için geri sayım başladı... Ozan Tufan tarafından kendilerine kulüp bulmaları istenen ve takımdan uzaklaştırılan Hollandalı yıldız konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Robin van Persie defteri nihayet kapanıyor. Hollandalı golcü, bir süredir menajeri Kees Vos ve avukatlar aracılığıyla hem Fenerbahçe ile hem de Feyenoord ile görüşmelerini sürdürüyordu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Bu gelişmelerde son noktaya gelindi. RvP'nin sarı-lacivertlilerden 2 milyon 450 bin euro alacağı kalmıştı. Bu paranın 1 milyon 450 bin euro'sunu Feyenoord verecek, kalan 1 milyon euro'yu ise F.Bahçe ödeyecek, sözleşme karşılıklı feshedilecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Resmi açıklamanın bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Robin van Persie'nin ardından Ozan Tufan'ın da önümüzdeki haftaya kadar yeni bir kulüp bulup, yeni takımına imza atacağı öğrenildi. (Fotomaç)