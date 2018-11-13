Fenerbahçe'de flaş gelişme! Koeman...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'de, Galatasaray, Anderlecht ve Alanyaspor maçlarında alınan sonuçlar sonrasında yüzler gülerken, Cocu'nun gönderilmesi sonucu yakalanan seri keyifleri bir nebze olsun yerine getirdi.
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Erwin Koeman'ın teknik sorumluluğu ele almasıyla kendisi hakkında pozitif bir imaj oluşurken, Fenerbahçe Asbaşkanı ve basın sözcüsü Semih Özsoy'un Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarla Koeman'ın görevine devam edeceğinin sinyallerini de verdi.
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Fenerbahçe Yönetimi ilk aşamada devre arasına kadar Koeman ile yola devam etmeyi düşünürken, Habertürk Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul bu kararı almalarında etkili olan nedenleri derledi...
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1- Yönetim Erwin ile alınan iyi sonuçların, tam anlamıyla Erwin'in başarısı mı yoksa Cocu'nun gönderilmesi sonucu oluşan bir refleks mi olduğu konusunda kesin bir hükme varmadı.
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Fakat ne olursa olsun 3 maçta alınan sonucun Koeman'a en azından devre arasına kadar bir şans verme konusunda yeterli kredi sağladığı konusunda hem fikir oldular.
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2- Koeman'ın saha kenarındaki ve Samandıra'daki pozitif duruşu hem takım içindeki havayı pozitif etkilerken, oldukça tepkili olan taraftarın da takıma bakış açısına olumlu katkı yaptı. Yaptığı açıklamalar, sahaya sürdüğü kadrolar ve değişiklikler Koeman'a bir çok artı puan kazandırdı.
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3- Vitor Pereira, Aykut Kocaman ve Cocu'ya ödemeler yapmaya devam eden Fenerbahçe, aynı zamanda sportif direktör Damien Comolli'ye de hatrısayılır bir maaş ödüyor. Yeni bir teknik adamın gelmesiyle neredeyse 5. yüklü maaş ödemesinin altına girecek olan Fenerbahçe'de bu yüzden yönetim de Koeman ile devam etmeye bu açıdan pozitif bakıyor.
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Ayrıca yeni teknik adamın birçok transfer ve teknik heyet için talepleri olacağı da hesaba katılırsa Fenerbahçe yeni bir teknik direktör transfer etmesi halinde ciddi bir maddi külfet ile de boğuşmak zorunda kalacak.
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4- Koeman'ın en azından devre arasına kadar devam etmesi konusunda fikir birliğine varılmasına sebep olan gerekçelerden birisi de Hollandalı çalıştırıcının oyuncularla kurduğu iyi dialog.
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Futbolcularla yakından ilgilenen ve onlara kapısını açık tutan Koeman, bu özelliğiyle de takdir topladı.
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5-Fenerbahçe yönetiminin Koeman'a şans tanımasındaki sebeplerden bir tanesi de Hollandalı teknik adamın eline geçen fırsattan dolayı oldukça mutlu olması ve bu fırsatın farkındalığıyla oldukça hırslı olması.
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Kariyeri açısından da bu fırsatı iyi değerlendirmek isteyen Koeman'ın hırslı halleri ve yoğun çalışma temposu da bu kararın alınmasında etkili oldu. (Habertürk)