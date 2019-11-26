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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hürriyet
26 Kasım 2019 - 09:51,

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu formayı unuttu!

Sezon başında herkesin konuştuğu Ferdi Kadıoğlu, Ersun Yanal'ın gözüne giremedi.

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Fenerbahçe'nin gelecek vaadeden yıldız adaylarından Ferdi Kadıoğlu, fırtına gibi giriş yaptığı sezonun devamında adeta formayı unuttu.

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Sezonun ilk maçında Gaziantep karşısında 77. dakikada Victor Moses'in yerine oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, 88. dakikada takımının 5. golünü atmıştı.

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Genç futbolcunun dikkatleri en çok üzerine çektiği maç ise Başakşehir müsabakası olmuştu.

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55. dakikaka Garry Rodrigues'in yerine oyuna dahil olan Ferdi, 90+3. dakikada Nabir Dirar'ın galibiyeti getiren golünün asistini yapmış ve 3 puanın mimarlarından olmuştu.

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Sırasıyla Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında da süre alan genç futbolcu, ilk 4 haftanın ardından bir daha şans bulamadı.

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Ardından 26 Ekim'de Konyaspor ile oynanan U19 maçında kırmızı kart gören Ferdi, cezalı duruma düştü.

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Kupadaki Tarsus ve ligdeki Kayserispor ile Kasımpaşa maçlarında cezasını tamamlayan Ferdi, Yeni Malatyaspor karşısında A takıma dönmeyi hedefliyordu ancak işler istediği gibi gitmedi.

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Max Kruse, Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç gibi skorer oyuncuların yokluğunda Malatyaspor deplasmanında süre almasına kesin gözüyle bakılan Ferdi, bu maçta da kulübeye hapsoldu.

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Ersun Yanal'ın forvette Alper Potuk'un şans bulduğu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürmemesi, genç yıldızın gözden çıkarıldığı yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

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Bu gelişme beraberinde transfer dedikodularını da getirdi.

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Bir türlü deneyimli teknik adamın gözüne giremeyen genç yeteneğin, Ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak baktığı iddia ediliyor.

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Sarı lacivertli ekiple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcunun forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmayı kafaya koyduğu öne sürüldü.

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Ferdi, düzenli forma giyememesi konusunda da geçtiğimiz sezon da şikayetçi olmuştu.

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Hollanda basınına konuşan genç futbolcu, A takımdan çok genç takımda forma giymesi hakkında, "Fenerbahçe'ye bunun için gelmedim" ifadelerini kullanmıştı.

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Ersun Yanal'ın zamanla kadroya dahi almadığı Ferdi Kadıoğlu, bu süreçte Hollanda U21 formasıyla Cebelitarık maçında yaptığı 2 asistle 8.4 reyting almıştı.

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Ferdi bu performansıyla taraftarların iştahını kabartsa da, sarı lacivertli formayı sırtına geçirmesine yetmemişti.

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Ferdi Kadıoğlu bu sezon 4 resmi maçta şans buldu ve takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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Ferdi Kadıoğlu, 2018 yılında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon avro karşılığında transfer edilmişti.

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Ayrıca geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.

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Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisinin tamamının ödenmediği iddia edilmişti.

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Hollanda ekibinden 1.4 milyon euroya transfer edilen oyuncu ile ilgili Voetbal International, bu paranın 750 bin euroluk miktarının henüz yatırılmadığını ileri sürdü.

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Bu konuda futbolcudan da görüş alan Hollandalı yayın organı, Ferdi'nin konuyla ilgili şu sözlerine yer verdi:

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"Anlaşma tam olarak nasıl bilemiyorum, konunun tarafı değilim. Bu, iki kulübün arasındaki bir konu. Umarım kısa süre içerisinde çözüme kavuşur."

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"Fenerbahçe galibiyetle mutlu olur"

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal "Yarışta yine yüksek performans sergilemeliyiz" dedi.

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