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GeriFutbol Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve Damien Comolli'den flaş açıklamalar
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Futbol
Haber Giriş: 28 Aralık 2019 - 18:32, /

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve Damien Comolli'den flaş açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli, önemli açıklamalarda bulundu...

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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FB TV'de konuşan Comolli ve Ersun Yanal, şu sözleri kullandı...

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Damien Comolli: ''Son zamanlarda çok fazla haber çıkmaya başladı, hikayeler üretilmeye başladı. Takımı karıştırmaya çalışıyorlar. Takımımızda kavga, tartışma yok. Kulübümüz kaynaklı olmayan haberleri taraftarlarımız ciddiye almasın.''

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"Ersun hoca ile dışarı çıkarken restoran seçimi yaptığında her zaman iyi restoranları seçti. Bu konuda hem fikiriz. Sonra hesabı kim ödeyecek diye kavga ediyoruz."

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Ersun Yanal ise şöyle konuştu;

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"Yaşlı başlı adamlar, kelli felli insanlar yalan söylemekten utanmıyorlar. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Yalan söylemeyin. Hiç olmazsa bu markaya zarar vermeyin."

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"Oyunumu eleştir. Oyunumu beğenmeyebilirsin ama yalan söyleyip olmamış bir olayı olmuş gibi göstermek bu toplumun vicdanına yapılan en büyük hakarettir. Bunu yapamazsınız. Futbolseverlere, bırakın bunu çocuklara nasıl anlatacaksınız?"

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"Tartıştığımız oluyor, aynı fikirde olmadığımız da oluyor. Kavga etmek ne demek? Yumruk yumruğa, neyi kovalıyorsun. Bunları bırakın. Bu magazinin de önüne geçti."

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"Fenerbahçe büyük bir camia. Bizler de buraya göre duruşu olan, duruşu olması gereken, temsil ettiğimiz değeri bilen, altında ne olduğumuzu iyi anlayan bilen insanlarız.''

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''Herkes bir yere çekiyor. Bu camia birçok yerde duruşunu belli etti. Bir daha mı tekrarlayalım?"

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