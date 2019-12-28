Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve Damien Comolli'den flaş açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
2
FB TV'de konuşan Comolli ve Ersun Yanal, şu sözleri kullandı...
3
Damien Comolli: ''Son zamanlarda çok fazla haber çıkmaya başladı, hikayeler üretilmeye başladı. Takımı karıştırmaya çalışıyorlar. Takımımızda kavga, tartışma yok. Kulübümüz kaynaklı olmayan haberleri taraftarlarımız ciddiye almasın.''
4
"Ersun hoca ile dışarı çıkarken restoran seçimi yaptığında her zaman iyi restoranları seçti. Bu konuda hem fikiriz. Sonra hesabı kim ödeyecek diye kavga ediyoruz."
5
Ersun Yanal ise şöyle konuştu;
6
"Yaşlı başlı adamlar, kelli felli insanlar yalan söylemekten utanmıyorlar. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Yalan söylemeyin. Hiç olmazsa bu markaya zarar vermeyin."
7
"Oyunumu eleştir. Oyunumu beğenmeyebilirsin ama yalan söyleyip olmamış bir olayı olmuş gibi göstermek bu toplumun vicdanına yapılan en büyük hakarettir. Bunu yapamazsınız. Futbolseverlere, bırakın bunu çocuklara nasıl anlatacaksınız?"
8
"Tartıştığımız oluyor, aynı fikirde olmadığımız da oluyor. Kavga etmek ne demek? Yumruk yumruğa, neyi kovalıyorsun. Bunları bırakın. Bu magazinin de önüne geçti."
9
"Fenerbahçe büyük bir camia. Bizler de buraya göre duruşu olan, duruşu olması gereken, temsil ettiğimiz değeri bilen, altında ne olduğumuzu iyi anlayan bilen insanlarız.''
10
''Herkes bir yere çekiyor. Bu camia birçok yerde duruşunu belli etti. Bir daha mı tekrarlayalım?"