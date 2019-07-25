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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - fenerbahce.org
24 Temmuz 2019 - 23:14,

Fenerbahçe'de dikkat çeken kare! Yanal ve Comolli...

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam etti.

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Graz şehrindeki kampın 4. gününde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki akşam idmanı, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

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20 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışması yaptı.

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Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

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Sarı-lacivertli takımda, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Emre Belözoğlu takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde çalıştı. Dört ismin ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi.

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Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

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Fenerbahçe, yarın TSİ 19.30'da Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek.

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Yanal ve Comolli sohbet etti

Fenerbahçe'nin akşam antrenmanı sırasında teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktör Damien Comolli ve idari menajer Volkan Ballı yaklaşık 20 dakika saha kenarında sohbet etti.

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Üç ismin sohbet sırasında oldukça neşeli olduğu gözlendi.

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