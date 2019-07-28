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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber: Takvim - Foto: AP
28 Temmuz 2019 - 10:20,

Fenerbahçe'de dev operasyon! Ali Koç'un dediği 4 transfer...

Fenerbahçe’de Sportif Direktör Damien Comolli ve Ersun Yanal dün transfer için 1 saat toplantı yaptı. Listedeki isimlerden 4 ‘ü kadroya katılacak

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Comolli, yıldız futbolcuları bitirmek için harekete geçecek. Fenerbahçe taraftarı da yapılacak transferleri dört gözle bekliyor...

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Fenerbahçe yeni bir transfer harekatına başlıyor. Sarı- Lacivertliler'de dün büyük hareketlilik yaşandı. Sportif Direktör Comolli ile Teknik Direktör Ersun Yanal Samandıra'da bir araya geldi. İkili transfer edilecek isimleri masaya yatırdı. Analizler yapıldı ve harekat başladı.

3

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada 2 stoper, 1 orta saha ve 1 forvet kadroya katacaklarını ifade etmişti. İşte listedeki o yıldız isimler...

4Stoper

Stoper

Simon Kjaer

5

Michy Batshuayi

6

Juan Jesus

7

Mathias Zanka

8Orta saha

Orta saha

Morgan Schneiderlin

9

Yann M'Vila

10

Amadou

11

Moting

12

Nikola Kalinic

13FAVORİLER JESUS VE KJAER

FAVORİLER JESUS VE KJAER

Fenerbahçe daha önce belirlediği 9 isimden 4'ünü kadroya katmak için uğraş verecek. Kanarya, savunma hattına Simon Kjaer, Juan Jesus ve Zanka'dan 2'sini transfer edecek..

14SCHNEIDERLIN BİR ADIM ÖNDE

SCHNEIDERLIN BİR ADIM ÖNDE

Ön libero için ise Schneiderlin, M'Vila ve Amadou'dan biri alınacak. Everton'da forma giyen Fransız 6 numara Morgan Schneiderlin diğer adaylara göre bir adım önde..

153 GOLCÜ DE BİRBİRİNDEN İYİ

3 GOLCÜ DE BİRBİRİNDEN İYİ

Forvet adayları Batshuayi, Moting ve Nikola Kalinic. Comolli, önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara hız verecek. 4 yıldızı bitirecek..

16SÖZLEŞMESİ 2021DE BİTİYOR

SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR

Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus, 2017 yılından beri İtalyan kulübünde forma giyiyor. 28 yaşındaki yıldızın sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor..

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