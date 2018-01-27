Fenerbahçe'de dev maç öncesi kriz iddiası! İşte sebebi...

Fenerbahçe'de zorlu Trabzonspor maçı öncesi büyük bir kriziz patlak verdiği iddia edildi.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Valbuena, sarı-lacivertli takımın dün öğleden sonra yaptığı antrenmana katılmadı. Konuyla ilgili Fenerbahçeli bir yetkili, "Arıza yaptı, bu yüzden uf oldu!" açıklaması yapmakla yetindi, daha fazla bilgi vermedi.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Krizin nedeninin ise Aykut Kocaman'ın, sakat olan Giuliano'nun yerine Trabzon derbisinde Alper Potuk'u oynatma kararı olduğu ileri sürüldü.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Bunu öğrenince çılgına dönen Valbuena'nın hocasına isyan ettiği, sonrasında yaşanan tatsız gelişmelerin ise olayı kriz boyutuna taşıyıp bu noktaya getirdiği iddia edildi.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Valbuena'nın Trabzon'da ilk 11 dışı kalmasıyla gözler Alper Potuk'a çevrildi. Giuliano'nun yerine Alper'in oynaması neredeyse kesinleşti. Aykut Kocaman, dünkü idmanda as kadroda yer alan oyuncuyla özel bir görüşme yapıp beklentilerini sıraladı, "Senden bu maça iyi konsantre olmanı istiyorum" diye konuştu.