FenerbahÃ§e'de dertler bitmiyor! Yanal, kara kara dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor...

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
10 Åžubat 2019 - 10:53,

Fenerbahçe'de dertler bitmiyor! Yanal, kara kara düÅŸünüyor...

FenerbahÃ§e'de kritik maÃ§lar Ã¶ncesi sÄ±kÄ±ntÄ± Ã¼stÃ¼ne sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanÄ±yor, iÅŸte iÅŸin Ã¶zeti...

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Kayseri yenilgisiyle morallerin bozulduÄŸu FenerbahÃ§e'de, Zenit maÃ§Ä± Ã¶ncesi Serdar, Miha Zajc, Soldado, Dirar ve Mehmet Ekici zaten listede yok. RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olan Skrtel'in de durumu henÃ¼z netlik kazanmadÄ±.Â 

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Avrupa sÄ±navÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Konyaspor'u konuk edecek sarÄ±-lacivertlilerde, UEFA listesinde olmayan ve Kayseri maÃ§Ä±nda sakatlanan Ekici'nin durumu ise belirsiz.Â AyrÄ±ca Tolgay, Isla ve Soldado da cezalÄ± durumda.

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SÃ¼per Lig'de Ã¶nce Yeni Malatya'yÄ±, ardÄ±ndan GÃ¶ztepe'yi maÄŸlup etmeyi baÅŸaran FenerbahÃ§e'de olumlu hava, kÄ±sa sÃ¼rede tekrar bozuldu.

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Kayserispor deplasmanÄ±nda ortaya konan kÃ¶tÃ¼ futbolun Ã¼stÃ¼ne, sakat ve cezalÄ± isimler eklendi.

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Zaten sÄ±kÄ±ntÄ±da olan Teknik DirektÃ¶r Ersun Yanal, salÄ± gÃ¼nÃ¼ oynanacak Avrupa Ligi'ndeki Zenit ve hafta sonu ligdeki Konyaspor mÃ¼cadelesi Ã¶ncesi iyice strese girdi.Â 

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Rus ekibini konuk edecek sarÄ±-lacivertlilerde Serdar Aziz, Miha Zajc, Roberto Soldado, Nabil Dirar ve Mehmet Ekici ÅŸartlar ne olursa olsun listede olmadÄ±klarÄ± iÃ§in KadÄ±kÃ¶y'de sahada olamayacaklar.

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Kayseri maÃ§Ä± Ã¶ncesi ishal olduÄŸu iÃ§in kadrodan Ã§Ä±karÄ±lan Martin Skrtel'in durumu belirsizliÄŸini koruyor.

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Tedevisine hemen baÅŸlandÄ±

Zenit maÃ§Ä±ndan 4 gÃ¼n sonra taraftarÄ± Ã¶nÃ¼nde Aykut KocamanlÄ± Konyaspor'u aÄŸÄ±rlayacak FenerbahÃ§e'de, Kayseri maÃ§Ä±nda rakibinin ayaÄŸÄ±na bastÄ±ÄŸÄ± Mehmet Ekici'nin bilek bÃ¶lgesinde Ã¶dem oluÅŸtuÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â 

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Zenit karÅŸÄ±sÄ±nda kurallar gereÄŸi oynamayacak olan oyuncunun tedavisine hemen baÅŸlandÄ±.

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Kayseri maÃ§Ä±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren Tolgay ve Soldado'nun yanÄ± sÄ±ra, sarÄ± kart gÃ¶ren Isla da yeÅŸil-beyazlÄ±larla oynanacak mÃ¼cadelede sahne alamayacak.Â

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SarÄ± lacivertliler Zenit hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam ediyor...

12/13

Ersun Yanal'Ä±n durgun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.

13/13

GÃ¼nÃ¼n en popÃ¼ler bahislerini kaÃ§Ä±rmayÄ±n, incelemek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!

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