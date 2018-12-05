Fenerbahçe'de Comolli öfkesi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yeni başkan Ali Koç ve yeni bir yapılanma ile sezona başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftası geride kalırken sadece 14 gol atarken ligde de 14. sırada yer aldı. Sarı lacivertli ekipte işler yolunda gitmiyor...
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Durum böyle olunca sezona başlanan Cocu ile yollar ayrılmıştı. Ancak transferleri yapan Comolli'ye ise taraflı tarafsız herkesin tepkisi var.
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Yassine Benzia
“Lille’den hangi oyuncuyu isteyeceğimi sordular. Benzia’yı söyledim. Bizim için inanılmaz bir fırsattı...” Bu sözler Damien Comolli’ye ait. Hiçbir zaman potansiyeline ulaşamayan ve zaman zaman disiplin sorunlarıyla gündeme gelen Cezayirli oyuncu, transferin son günlerinde kiralandı.
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Benzia, Konya maçındaki harika asistiyle taraftarı heyecanlandırdı. Sonrasında ise büyük düşüş başladı. Maalesef pasları ve asistleriyle değil, vurdum duymaz tavrı ve disiplinsiz karakteriyle ön plana çıktı.
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Slimani
Slimani transferi, gerçek bir kumardı. Son iki sezonu kayıp olan ancak ismiyle heyecan yaratan bir forvet olarak geldi. Comolli, Slimani’yi almak için takımın Benfica maçlarına forvetsiz çıkmasını bile göze aldı.
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Kariyerinde, Sporting formasıyla 46 resmi maçta 31 gol attığı 2015-16 sezonu dışında çok parlak bir dönemi olmayan Slimani, kötü gidişin baş sorumlularından biri. Cezayirli oyuncunun bulduğu net fırsatları bir bir harcaması, takımın genel morali ve güvenini de yerle bir etti.
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Andre Ayew
Yapılan transferler içinde ‘kötünün iyisi’ olarak yorumlanacak isimlerden biri. Birçok maçta yaptığı top kayıpları, rakiplerini kovalamaması ve zaman zaman sergilediği umursamaz tavırlarla taraftarı çıldırttı.
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Ayew, potansiyelinin ve beklentilerin çok uzağında. Ganalı oyuncu, buna rağmen ligde 13 maçta attığı 3 golle en skorer isim konumunda. Yine de senelik 3.2 milyon Euro ödenen bir futbolcu için, sergilediği performans hiç de iyi sayılmaz.
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Diego Reyes
Bir başka ‘ya tutarsa’ transferi... Sakatlığı nedeniyle sezon öncesi kampı yapmayan Diego Reyes’in alınmasının belki de tek sebebi, bonservisinin elinde olmasıydı. Ancak kısa sürede, Meksikalı’ya imza attırılmasının ne kadar büyük bir hata olduğu ortaya çıktı. Tribünlerin ıslıkladığı isimler arasında yer alan Reyes, kulübenin müdavimlerinden.
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Michael Frey
Görev aldığında takımın en çok koşan, savaşan, mücadele eden ismi oluyor. Bu yönüyle takdiri hak ediyor. Ancak konu yetenek ve bir hücum oyuncusundan beklenenlere gelince, Frey’in Fenerbahçe gibi bir takımda 11’de oynaması maalesef kabul edilebilir değil.
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Fenerbahçe’nin forveti için yapılacak olumlu yorum, “Ne kadar çok koşuyor” olmamalı...
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Jailson
Yeni transferler arasında performansıyla sınıfı geçebilen ender oyuncular arasında. Belki bir Josef değil ama Jailson, her geçen hafta formunu artırmayı başardı. Ancak Galatasaray derbisinde Soldado ile gerginlik yaşayan Belhanda’ya tokat atarak 8 maç ceza aldı. Takımı en kritik dönemde yalnız bırakacak davranışta bulunması kabul edilemez.
12/19
Barış Alıcı
Gençleşmenin ve yeniden yapılanmanın sembol transferlerinden biri. Barış, hazırlık maçlarındaki başarılı performansına rağmen Cocu tarafından görmezden gelindi. Son dönemde şans bulmaya başladı. Oynadıkça kalitesini daha fazla gösterebilir.
13/19
Harun Tekin
Forma giydiği ilk maçlarında hatalı goller yedi. Buna rağmen o dönem bile yüksek kurtarış yüzdesi yakalamayı başardı. Son haftalarda ise formunu yükseltti. Özellikle penaltılardaki müthiş başarısıyla alkış aldı. Harun, Fenerbahçe’nin en iyilerinden biri olmasına rağmen, yaptığı kritik kurtarışlar bile takımına galibiyet için yeterli olmadı.
14/19
Altınordu’dan gelen bir diğer isim. Yönetim onun transferine ödediği bonservisle, Benfica maçı öncesi FFP kontenjanını doldurdu.
15/19
Berke Özer
Berke, sadece Fenerbahçe’nin değil, milli takımın gelecekteki kalecisi olabilir ama henüz forma şansı bulamadı.
16/19
Tolga Ciğerci
Sezonun en ilginç transferlerinden biri. Sakat olduğu bilinmesine rağmen, “Alalım, kadroda dursun” düşüncesiyle imza attırıldı. Bırakın maça çıkmayı, henüz takımla idman bile yapmadı. Sezonun ikinci yarısında belki hazır olur.
17/19
Ferdi Kadıoğlu
Bir başka geleceğe yatırım transferi. Ferdi, henüz 18 yaşında olmasına rağmen Hollanda ekibi Nijmegen’de düzenli olarak oynayarak kalitesini göstermişti. Fenerbahçe’de ise ligde hiç forma giyemedi. Sabırsızlıkla kendisine fırsat verilmesini bekliyor.
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Lider hafta içi mesaini de kayıpsız geçti!
Premier Lig'de Manchester City deplasmanda Watford'u 2-1 ile geçerek namağlup unvanını 15. haftada da devam ettirdi.