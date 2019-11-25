Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Obradovic...
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Darüşşafaka Tekfen’i 83-75 ile mağlup ederken maç sonrasında büyük bir sürpriz yaşandı.
Pota altına ise Bayern Münih'te çok iyi bir sezon geçiren Derrick Williams takviyesi yapıldı. Fakat Fenerbahçe Beko'da işler sezon başından bu yana iyi gitmedi.
Fenerbahçe taraftarı, Zeljko Obradovic için yeni sözleşme istiyor... (🎥@HBK_Obradovic )pic.twitter.com/xAbOWI8QXY— Spor Arena (@sporarena) November 25, 2019