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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
25 Kasım 2019 - 12:43,

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Obradovic...

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Darüşşafaka Tekfen’i 83-75 ile mağlup ederken maç sonrasında büyük bir sürpriz yaşandı.

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Sarı lacivertli ekip THY Euroleague'e çok kötü başlangıç yaparak ilk 9 maçta 7 yenilgi almıştı.

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Geçen sezonun kadrosundan Melli ve Guduric'i kaybeden Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in en değerli oyuncularından Fransız oyun kurucu Nando de Colo'yu transfer ederek iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

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Pota altına ise Bayern Münih'te çok iyi bir sezon geçiren Derrick Williams takviyesi yapıldı. Fakat Fenerbahçe Beko'da işler sezon başından bu yana iyi gitmedi.

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Sırp çalıştırıcının CSKA maçındaki kötü oyun sonrası "Hepiniz s...... gidin! Gigi Datome sen de s.... Utanmalısınız." çıkışı çok konuşulmuş; işlerin kötü gittiği bir sonraki Barcelona maçında ise "Rica etsem biraz savunma yapar mısınız?" sözleri de ekrana yansımıştı.

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Üst üste alınan yenilgilerin ardından Zeljko Obradovic de eleştirilmeye başlandı. Fenerbahçeli taraftarlar, Darüşşafaka Tekfen maçının ardından yönetime bir çağrıda bulundu.

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Ülker Arena'da hep bir ağızdan  'Obradovic'e yeni sözleşme' tezahüratı yapıldı. 

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İŞTE O ANLAR

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Özellikle sosyal medyada son dönemde artan tepkilerin ardından Zeljko Obradovic'e sahip çıkan  Fenerbahçe taraftarının tezahüratı sonrası gözler yönetime çevrildi.

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İstanbul’da 7. sezonunu geçiren Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe ile kontratı bu sezon sona erecek.

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