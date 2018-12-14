Fenerbahçe'de büyük şok! 240 milyon...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Büyük umutlarla girdiği sezonda tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde 7 ayda adeta dibi gördü...
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Büyük umutlarla girdiği sezonda tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde 7 ayda adeta dibi gördü... 15 haftada 14 puan alabilen Sarı- Lacivertliler ekonomik olarak da büyük bir darbe yedi. Ali Koç yönetimi, sezon başında 3 yıllık proje için göreve getirdiği ancak 3 ayda kovduğu Phillip Cocu için şu ana kadar 3.9 milyon Euro ödedi. Tazminat da kapıda bekliyor!
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COMOLLI ADETA KÖŞEYİ DÖNDÜ
Yönetim, Cocu'nun yerine göreve getirmeye hazırlandığı Ersun Yanal'a da 6 ay için 1 milyon Euro verecek. Ali Koç tarafından 'geleceğin takımı' kuracak iddiasıyla getirilen Damien Comolli'ye de 1 milyon Euro maaş ödeniyor. Ancak transfer komitesi tam bir fiyaskoya imza attı.MAAŞLARA 18 MİLYON EURO
Sezon başında tam 11 yeni futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe bonservis ve kiralama bedelleri için kasasından 16 milyon Euro çıkardı. Yeni transferlerin maaşlarına da sadece bu sezon 18 milyon Euro ödendi. Böylece toplam fatura 34 milyon Euro'ya yükseldi.
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GİDENLERİN YERİ DOLMADI
Tüm bu kalemler üst üste konduğunda harcanan rakam 40 milyon Euro (240 milyon lira) oldu. Ali Koç yönetimi; Giuliano, Fernandao ve Josef de Souza'nın satışından 25 milyon Euro gelir elde etti. Ama 3 futbolcunun da yeri doldurulamadı.
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PHILLIP COCU
PSV'YE TAZMİNAT: 2 milyon Euro
MAAŞ: 1.9 milyon Euro
Toplam: 3.9milyon.
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ANDRE AYEW
KİRALAMA: Bedelsiz
Maaş: 3.5 milyon Euro.
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BARIŞ - FERDİ - BERKE
BONSERVİS: 5.4 milyon Euro
MAAŞ: 750 bin Euro
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MICHAEL FREY
BONSERVİS: 2.6 milyon Euro
MAAŞ: 650 bin Euro
Toplam: 3.2 milyon Euro.
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JAILSON MARQUES
BONSERVİS: 4 milyon Euro
MAAŞ: 1.5 milyon Euro
Toplam: 5.5 milyon Euro.
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DIEGO REYES
BONSERVİS: Bedelsiz
MAAŞ: 1.5 milyon Euro
Toplam: 1.5 milyon Euro.
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SLIMANI
KİRALAMA: 1.5 milyon Euro
Maaş: 4.5 milyon Euro
Toplam: 6 milyon Euro.
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TOLGA CİĞERCİ
BONSERVİS: Bedelsiz
MAAŞ: 500 bin Euro
Toplam: 500 bin Euro.
Toplam: 7.2 milyon Euro.
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YASSINE BENZIA
KİRALAMA: Bedelsiz
MAAŞ: 2 milyon Euno
Toplam: 2 milyon Euro.
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HARUN TEKİN
BONSERVİS: 2.5 milyon Euro
MAAŞ: 1.5 milyon Euro
Toplam: 4 milyon Euro.
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ERSUN YANAL : 1 MİLYON EURO
COCU'YU BEKLİYORUM
Fenerbahçe yönetimi ile her konuda anlaşan Ersun Yanal sessizliğini bozdu... Yakın çevresine son durumu değerlendiren tecrübeli teknik adamın, "Ali Bey'le (Koç) her konuda anlaştık. Ancak imza için mevcut hocayla (Cocu) yolların ayrılmasını bekliyorum. Şu anda görüşmeler devam ediyor" ifadesini kullandığı öğrenildi.