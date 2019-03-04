Fenerbahçe'de büyük operasyon! 10 isim yolcu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bir an önce küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe'nin teknik patronu Ersun Yanal bir yandan da önümüzdeki sezonun planlarını yapıyor.
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Önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Slimani'yi kadroya bile almıyor. Bir çoğunu da yedek bekletiyor. Yanal'ın önümüzdeki sezon 10 futbolcu ile yolları ayırmayı düşündüğü ifade ediliyor.
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SKRTEL'E TEKLİF YAPILMIŞ DURUMDA
Sözleşmesi sona erecek olan Skrtel'e teklif yapıldığı da gelen haberler arasında.
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EN AZ 5 TANE 1. SINIF TAKVİYE YAPILACAK
Valbuena ve Soldado'ya ise Ersun hocanın şimdilik sıcak baktığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin yeni sezonda üst düzey 1 ya da 2 tane santrfor, stoper, sol bek ve kanat oyuncusu takviyesi yapacağı da ifade ediliyor.
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SATILACAK OYUNCULAR DA VAR!
Takımdan ayrılacak isimlerin listesi şu şekilde: SlimaniFenerbahçe'de bileti kesilen ilk isim Slimani. Leicester'dan kiralık olarak kadroya katılan Cezayirli önümüzdeki sezon kesin olarak takımda yok.
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NeustadterSerdar ve Sadık'ın transferleriyle gözden düşen Rus futbolcu, gelecek sezon şansını başka bir takımda deneyecek.
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KameniTFF listesine dahi yazdırılmayan Kameni'de gitmesine kesin gözüyle bakılan isimlerden...
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BenziaComolli'nin Lille'den transfer ettiği fakat Ersun Yanal'ın biletini kestiği Benzia'da satış alma opsiyonu kullanılmayacak.
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İsmailHasan Ali Kaldırım'ı kesemeyen İsmail Köybaşı da önümüzdeki sezonun planlarında yer almıyor. Sol beke yabancı transfer yapılması yüksek olasılık...
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ŞenerDevre arasında Beşiktaş'a gideceği konuşulan, adı takas söylentilerinin içinde yer alan Şener'le de yol ayrımına gidilmesi bekleniyor.
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AlperYıllardır Fenerbahçe forması giyen Alper, bir türlü istikrar sağlayamadı. Alper'in de takımdan ayrılması sürpriz olmayacak.
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Tolga CiğerciSözleşmesinde "Sakatlığı düzelmezse sözleşmesi tek taraflı feshedilebilir" maddesi bulunan Tolga Ciğerci ile de devam edilmeyecek.
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Frey İsviçreli futbolcu, Slimani ile birlikte büyük hayal kırıklığı yarattı. Frey, bir şekilde elden çıkartılmaya çalışılacak.
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AYEW'DE SIKINTI MALİYET
Bonservis maliyeti yüksek olan Ayew'in kalma şansı az. Ancak uygun şartlarda kiralama olursa düşünülebilir. Sözleşmeleri devam eden Alper ve Frey'in satılacağı ve buradan kaynak oluşturulacağı bildirildi.
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Andre Ayew, uzun yıllar Fransa Ligue 1'de Olympique Marsilya forması giymişti... (VİDEO)